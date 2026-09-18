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Döntött az amerikai hadsereg: addig tartják hadrendben a legendás bombázókat, amíg meg nem érkezik a szuperfegyver
Globál

Döntött az amerikai hadsereg: addig tartják hadrendben a legendás bombázókat, amíg meg nem érkezik a szuperfegyver

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Az amerikai légierő meghosszabbítja a B-1 Lancer és a B-2 Spirit bombázók szolgálati idejét, miközben felgyorsítja a következő generációs B-21 Raider lopakodó bombázók gyártását – Stephen L. Davis tábornok, a Légierő Globális Csapásmérő Parancsnokságának vezetőjének a Légi- és Űrerők Szövetségének idei konferenciáján tett nyilatkozatát a Defense News szemlézte.

A tábornok nem közölte, pontosan mennyi idővel hosszabbítják meg a két típus élettartamát, de megerősítette, hogy a légierő a következő években modernizálja és fejleszti mindkét modellt, annak ellenére, hogy azok leváltása a következő évtizedben esedékes.

A cél az, hogy legalább száz B-21 Raider váltsa fel az öregedő gépeket.

Az első Raiderek 2027-ben érkezhetnek meg a dél-dakotai Ellsworth légitámaszpontra. Davis hozzátette, hogy a B-1-esek és B-2-esek tapasztalt pilótái lesznek az elsők, akik átülhetnek az új bombázókba.

A parancsnok bemutatta a BSTAR (Bomber Supplemental Trainer for Aircrew Readiness) programot is, amelynek célja a B-1-es pilóták repülési gyakorlatának fenntartása. A program keretében az XSTAR Aviation HondaJet Elite típusú könnyű üzleti repülőgépeket biztosít a légierőnek. Davis szerint ez lehetővé teszi, hogy a pilóták akkor is gyűjthessék a repült órákat, amikor a B-1-esek üzemképessége éppen korlátozott.

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A légierő emellett nemrég elindította a North Star elnevezésű bevethetőségi kampányt, amelynek célja a B-52 Stratofortress és a B-1 bombázók hadrafoghatóságának növelése az alkatrész-utánpótlás, a mérnöki támogatás és a bázisszintű karbantartás felgyorsításával. A kampány bejelentésekor közölték, hogy míg a B-52-est és a B-1-est folyamatosan fejlesztik a szolgálatban tartáshoz, addig a B-2-est a B-21-esek teljes hadrafoghatóságának eléréséig tartják harckész állapotban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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