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Dühöngenek az oroszok: ezt még Joe Biden sem merte megtenni Putyinnal
Globál

Dühöngenek az oroszok: ezt még Joe Biden sem merte megtenni Putyinnal

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Teljesen példátlan, hogy az Egyesült Államok vezetője személyesen szankcionálja az orosz elnököt, innentől fogva lehetetlen lesz folytatni a tárgyalásokat az ukrajnai békéről – írja véleménycikkben a Moszkovszkij Komszomolec főszerkesztő-helyettese, Vagyim Pojegli.

Az orosz újságíró annak kapcsán ragadott tollat, hogy Donald Trump elnök aláírására vár az a szankciós csomag, mellyel 100%-os vámot vethet ki az orosz energiahordozókat vásárló országokra és 500%-os vámot bizonyos orosz árucikkekre.

Az orosz médiában úgy értelmezik:

az új törvényjavaslat 102. cikkelye előírja, hogy a javaslat törvényi erőre emelkedése esetén nem csupán opcionális lesz Vlagyimir Putyin orosz vezető szankcionálása, hanem 30 nappal implementáció után ez automatikusan megtörténik.

Ez esetben nemcsak befagyasztanák Putyin elnök Amerikában tárgyalt vagyonát, de ki is tiltanák az USA-ból.

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Még Biden sem merte ezt megtenni. Biden bűnözőnek hívta. De egy ilyen erőteljes lépést, mint az államfő szankcionálása, nem tett meg. Ez példátlan lépés a modern diplomáciában. Ezzel minden tárgyalás lehetőségét lezárja”

-  olvasható az MK vezető anyagában.

Pojegli ezután arról ír, hogy az Egyesült Államok elnöke dönthet úgy, hogy mégsem vezeti be a szankciókat Putyin ellen, ezt a vonatkozó törvény szövegezése meg is említi. Viszont azzal érvel: mivel kongresszusnak benyújtott indoklással kell alátámasztani a döntést, szerinte Trump egója ezt nem fogja engedni, ráadásul tart tőle, hogy megbélyegzik, mint a Kreml ügynöke.

A napokban a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is azt mondta, hogy ha Trump aláírja az újabb szankciós csomagot, nehéz lesz folytatni a tárgyalásokat az ukrajnai békéről.

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