Egyértelmű jelzést küldött Magyarország szomszédja: nem fog háborúba menni

A pozsonyi kormányfő a Facebookon közzétett beszédében elmondta, hogy Szlovákiának mennyire fontos a NATO tagsága, majd ezt követően egy lehetséges háborús forgatókönyvet emlegetett. Szerinte Európában egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek egy lehetséges háborúról beszélnek, miközben a fegyverkezés kézzelfogható. Megállapítása szerint egy páneurópai konfliktussal kapcsolatos fenyegetés soha nem volt még ilyen komoly, mint most.

Fico kijelentette, hogy nem akarja, hogy Szlovákia a NATO 5. cikkelyének érvényesítése miatt konfliktusba keveredjen.

Érvelését azzal hangsúlyozta ki, hogy szerinte a katonai szövetség tagságát tiszteletben tartja, törekszik a kötelezettségei teljesítésére, értékeli az együttműködés fontosságát, de nem akar fegyveres konfliktusban részt venni. Személyesen is részt vállalna ebből, miniszterelnökként „mindent megtesz, hogy Szlovákia ne keveredjen háborúba”. Hozzátette, hamarosan Kijevbe fog látogatni.

A mondatok éppen akkor érkeztek, amikor Donald Tusk lengyel miniszterelnök felvázolta, hogy az oroszok trükkös támadásokkal kezdheti el feszegetni a katonai szövetséget. Szerinte Moszkva éppen azt akarja elérni, hogy a tagállamok úgy értékeljék, hogy az emlegetett 5. cikkely „inkább elmélet, mint gyakorlat”.

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