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Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramhálózata
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Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramhálózata

Portfolio
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Összeomlott Kuba áramellátása – számol be az UNN.

A karibi ország áramhálózata teljesen leállt,

a 9 milliós ország sötétségbe borult.

Kuba elavult elektromos hálózata rendszeresen leáll, a technológiai lemaradás mellett súlyosbítja a helyzetet az amerikai embargó, amely miatt megfelelő mennyiségű energiahordozó sem jut be az országba.

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