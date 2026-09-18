Az idei nyár folyamán nagy port kavartak a technológiai sajtóban azon jelentések, melyek szerint több vezető techvállalat – köztük az OpenAI, az Anthropic és a Meta – AI-modelljei biztonsági réseket kihasználva kiléptek a tesztkörnyezetükből. Egyes esetekben az AI-vezérelt ügynökök más vállalatok rendszereibe is behatoltak, amelset követően egyre hangosabbá váltak azon nézetek, melyek szerint korlátozni kéne az AI fejlesztéseket a biztonság megőrzése érdekében. Szeptember 12-én Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója esszében szólított fel a legfejlettebb modellek fejlesztésének lassítására, amelyhez más nagy AI-fejlesztő vállalatok vezetői, többek közt például Sam Altman és Elon Musk is csatlakoztak. Az AI-biztonság körüli diskurzust sok elemző az emberiség egyik legfontosabb jelenlegi kérdésének tekinti, amely alapjaiban határozza meg a technológia jövőjét. Ennek függvényében a Google Trends adatai alapján megnéztük, mennyire jelent meg az AI-biztonság körüli vita a magyarországi keresésekben.

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Az AI-cégek vezetői maguk kérnek lassítást a fejlesztésekben

Ahogy azt eheti elemzésünkben is összefoglaltuk, az AI-biztonsággal kapcsolatos nemzetközi diskurzust nagyban előrelendítette idén, hogy júliusban OpenAI akkor még kiadatlan AI-ügynökei, belső kiberbiztonsági tesztek elvégzése során nyílt internet hozzáférést szereztek és behatoltak az Hugging Face rendszereibe.

Hasonló eset az Anthropicnál is előfordult, ahol a Claude modellek tesztelés közben valós rendszerekbe jutottak be. Szeptember elején az OpenAI a GPT-6 Astra bemutatásakor maga ismerte el, hogy az új modell időnként megpróbál kibújni az emberi felügyelet alól.

Az eseteket követően egyre hangosabbá vált azon AI-szakemberek tábora, akik az rohamos fejlődés ütemét látva úgy érezték, rossz irányba haladnak a dolgok a területen. Az Anthropic kutatója, Jacob Coxon a vállalattól való távozása után nyilvánosan arról írt, hogy

a vezető fejlesztők az emberek életével játszanak a szuperintelligenciáért folytatott versenyben.

Coxon kiállását követően szeptember 12-én Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója We Must Pace the Frontier címmű esszéjében tette közzé javaslatát, amelyben a képességfejlesztés lassítását sürgette. Amodei szerint alkalmazotti szintű hozzáféréssel dolgozó független auditorokra lenne szükség az ellenőrzés biztosításához, valamint közös iparági és nemzetközi biztonsági szabályokat kellene kidolgozni, hogy biztonságos mederben folyhassanak tovább az AI-fejlesztések. Sam Altman, az OpenAI vezetője az X-en jelezte, hogy az OpenAI kész lenne független értékelőket beengedni, Elon Musk pedig szűkszavúan annyit közölt, hogy „Dario-nak igaza van”.

A mostani helyzet annyiban jelent előrelépést a korábbiakhoz képest, hogy a fékezést már nem csupán külső kritikusok és elemzők kérik, hanem maguk a frontier modelleket építő cégek vezetői.

A fejlesztési ütem korlátozása a technológiai berkeken túl a tőkepiacokra nézve is hangsúlyos fejleménynek számít. Az OpenAI vezére az esetet követően közölte, hogy a biztonsági kockázatok mellett elhalasztják a vállalat idénre tervezett tőzsdére vitelét. Az AllianceBernstein szerint a lassítást sürgető hangok nem írják felül a techóriások beruházási terveit, amelyek jövőre az 1000 milliárd dollárt is meghaladhatják.

A magyar internetezők is felfigyeltek a témára

A Google Trends adatai alapján korábban írtunk már arról, hogy a Hugging Face feltörése milyen hullámokat vettett az interneten globális szinten. Az AI-biztonságról szóló kérdéskörrel kapcsolatban ezúttal azt vizsgáljuk, hogy a magyar internetezők körében mennyire látható felívelés a témával kapcsolatos kulcsszavak esetén.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 18. Az AI modellek már vállalatokat törnek fel: szemmel látható hatásai vannak a biztonsági incidenseknek

Az elmúlt időszak adatai alapján

Dario Amodei, és Sam Altman iránt szeptembertől kezdve megélénkült a keresési intenzitás Magyarországon,

míg előtte egyikük iránt sem jelez számottevő érdeklődést a Google Trends. A "Hugging Face" keresőszó azonban meredekebb felívelést mutatott augusztusban és szeptemberben, amely vélhetően annak tudható be, hogy nyáron az esetet követően többen kerestek rá a platformra, míg szeptemberben, az AI-biztonságról szóló kérdéskör kapcsán is sokszor feljön a vállalat neve.

Kép forrása: Google Trends

Fontos hozzátenni, hogy a fenti grafikon ugyan kiugrást mutat a vállalatvezetők iránti érdeklődésben, a magyar felhasználók zöme az AI-modellek nevére keres rá az interneten, amellyel összemérve már szinte láthatatlan az Amodei-jel és Altmannal kapcsolatos keresési intenzitás.

A ChatGPT, Claude és Gemini iránti érdeklődésben nem látszik egyértelmű kiugrás az elmúlt időszakban.

Az éves grafikon azonban jól tükrözi a chatbotok használati statisztikáit is: Magyarországon a korábban abszolút egyeduralkodó ChatGPT mellett idén már számottevő érdeklődés mutatkozik a Claude iránt, valamint a Google által fejlesztett Geminire is egyre többen keresnek rá az interneten.

Kép forrása: Google Trends

Térképen nézve az ország minden részén messze a ChatGPT dominált a keresésekben.

A Claude esetén szembetűnő, hogy a legnagyobb arányban Budapesten kerestek arra rá az internetezők.

Ezt azzal lehet magyarázni, hogy az Anthropic modelljei az utóbbi évekbe leginkább a vállalati, illetve IT környezetben terjedtek el, így vélhetően a fővárosban van a legnagyobb felhasználói bázisa hazánkban.

Kép forrása: Google Trends

A "mesterséges intelligencia" keresési kifejezés esetén azonban egyértelmű felívelést figyelhetünk meg idén ősszel,

feltételezhetően az elmúlt hetekben kipattant biztonsági vita következtében.

Kép forrása: Google Trends

Hosszabb, ötéves időtávon nézve a keresési volument még jobban láható a szeptemberi kiugrás, a "mesterséges intelligencia" és "AI" keresési kifejezések esetén Magyarországon.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images