Egzisztenciális veszélyre figyelmeztetnek az AI-kutatók: drasztikus lépésre szánta el magát a jól ismert politikus

Newsom azon demokrata politikusok közé tartozik, akik a 2028-as elnökválasztásra készülve a mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozását szorgalmazzák.

A téma azután kapott különös lendületet, hogy a hónap elején az Anthropic egyik kutatója lemondott, és a közösségi médiában az MI emberiségre jelentett egzisztenciális kockázataira figyelmeztetett. A bejegyzés komoly hullámokat vetett Washingtonban, a Kongresszus azonban várhatóan nem hoz érdemi jogszabályt a 2026-os félidős választások előtt.

A rendelet értelmében egy szakértői csoport két hónapon belül útmutatót dolgoz ki, amelynek alapján Kalifornia megerősítheti az MI biztonságára vonatkozó jogszabályait.

Az új szabályozás többek között előírhatja, hogy független szereplők készítsenek biztonsági terveket a legfejlettebb MI-fejlesztők számára, illetve hogy a vállalatok építsenek be egy vészleállító funkciót a modelljeikbe.

A szövetségi kormány teljes kudarca az érdemi MI-felügyelet megteremtésében minden amerikait aggasztania kellene, különösen úgy, hogy maguk az MI-cégek vezetői könyörögnek a szabályozásért"

– fogalmazott Newsom. A kormányzó hangsúlyozta, hogy Kalifornia nem vár Washingtonra, hanem határozottan és megfontoltan cselekszik.

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