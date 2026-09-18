Ez az „új normalitás”: rajtaütéseket gyakorol a NATO egyik legújabb tagja, szabotázsokra készülnek

A finn parti őrség, a rendőrség és a fegyveres erők csütörtökön közös gyakorlatot tartottak a Balti-tengeren. A művelet során maszkos taktikai egységek helikopterről ereszkedtek le kötélen egy célhajó fedélzetére, ártalmatlanították a legénységet, majd helyiségről helyiségre átkutatták a járművet. A gyakorlatot vezető Ilja Iljin, a parti őrség parancsnoka szerint

A MŰVELET AZT AZ „ÚJ NORMALITÁSt” TÜKRÖZI, AMELLYEL HELSINKI IMMÁR SZÁMOL.

Az elmúlt két-három évben több incidens is történt a térségben, Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta ugyanis áramkábelek, távközlési vezetékek és gázvezetékek sérültek meg a Balti-tengeren, ami komoly aggodalmakat váltott ki a kritikus tenger alatti infrastruktúra védelmével kapcsolatban. Iljin szerint fel kell készülniük a következő esetre, amelynek egyik figyelmeztető jele lehet, ha egy hajó hirtelen sebességet vagy irányt változtat, miközben tenger alatti vezeték felett halad.

Finnország reagálási képessége esetről esetre javult. Az első gyanús hajó még azelőtt elhagyta a térséget, hogy a hatóságok közbe tudtak volna lépni, a legutóbbi incidensnél viszont már órák alatt ellenőrzés alá vonták a járművet. Juha Hietala, a rendőrség különleges beavatkozó egységének főfelügyelője elmondta, hogy éles riasztás esetén

a készenléti állomány egy órán belül a bázison terem, ahonnan helikopterrel vagy hajóval indul a helyszínre.

Bár az eddigi incidensek többségét a horgonyukat vonszoló hajók okozták, a hatóságok felkészülnek a búvárok, minitengeralattjárók vagy robbanóanyagot szállító víz alatti drónok által végrehajtott szabotázsakciókra is. A finn kormány emellett új jogköröket kér a határőrség számára, amelyek lehetővé tennék az állam nélküli vagy hamis lobogó alatt közlekedő hajók megállítását és átvizsgálását, valamint a pilóta nélküli víz alatti járművekkel szembeni fellépést.

Címlapkép forrása: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images