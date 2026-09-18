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Felcsillant a reménysugár Ukrajna előtt: lehet megoldás a rettegett ballisztikus rakéták ellen, de van egy bökkenő
Globál

Felcsillant a reménysugár Ukrajna előtt: lehet megoldás a rettegett ballisztikus rakéták ellen, de van egy bökkenő

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A Lockheed Martin júliusban mutatta be a PAC-3 ACE elfogórakétát, amely a Patriot légvédelmi rendszer olcsóbb alternatívájaként jöhet szóba Ukrajna számára, miután Donald Trump megerősítette, hogy Kijev engedélyt kaphat egy kevésbé fejlett rakétatípus gyártására - jelentette a RBK Ukraine.

A Lockheed Martin a július 20-i Farnborough-i Nemzetközi Repülőnapon leplezte le a PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector) elnevezésű új elfogórakétát. A gyártó tájékoztatása szerint a rakéta a meglévő PAC-3 tűzvezető rendszerre épül, és teljes mértékben kompatibilis a Patriot légvédelmi komplexummal, valamint az IBCS integrált harcvezetési rendszerrel. Az ACE repülőgépek, cirkálórakéták, illetve

rövid és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták megsemmisítésére alkalmas.

A rakéta legfőbb előnyét az ára jelenti, a Lockheed Martin szerint ugyanis az ACE a jelenleg gyártott PAC-3 MSE változat költségének kevesebb mint a felébe kerül. A pontos összeget a vállalat nem hozta nyilvánosságra, de a Pentagon költségvetési dokumentumaira hivatkozó szakmai becslések szerint egy PAC-3 MSE darabára 4–5 millió dollár körül mozog, ami alapján az ACE ára 2,5 millió dollár alatt maradhat. A gyártó hangsúlyozta, hogy az új rakéta a meglévő PAC-3 gyártási és technológiai bázisára épül, ami jelentősen felgyorsíthatja a fejlesztést és a rendszerbe állítást.

A Washington Post vetette fel, hogy Ukrajna számára a PAC-3 ACE vagy a régebbi, a Raytheon által gyártott PAC-2 GEM-T jöhetne szóba – utóbbi gyártását Németország már vállalta egy ukrajnai üzemben. Trump szeptemberben újságírói kérdésre megerősítette, hogy Ukrajna engedélyt kap egy "kevésbé fejlett változat" gyártására, de sem az időkeretet, sem a konkrét típust nem pontosította.

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A Lockheed Martin ugyanakkor nem erősítette meg nyilvánosan, hogy a PAC-3 ACE kifejezetten Ukrajnának készülne.

Tim Cahill, a cég rakétavédelmi és tűzvezető részlegének vezetője a farnborough-i bemutatón nem kívánt bocsátkozni abba a találgatásba, hogy az ACE-t egy ukrajnai gyártási engedélyhez kötik-e. Az elfogórakéta részletes műszaki paramétereit – például a hatótávolságot, a sebességet vagy a robbanófej típusát – a gyártó egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

A Patriot rakéták ukrajnai gyártási engedélyéről Kijev és Washington már hónapok óta tárgyal. Keith Kellogg, Trump korábbi különmegbízottja augusztusban elárulta, hogy a hadiipari vállalatok – köztük a Lockheed Martin – ellenezték a lépést, mivel a saját technológiáik feletti ellenőrzés elvesztésétől tartottak. Trump szeptember elején közvetve támogatta az elképzelést azzal, hogy megosztott egy cikket, amely a lehetséges megoldásokat vázolta.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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