A Donyeck északi részében zajló Vivaldi-hadművelet során az ukrán erők legyőzték az orosz elit Rubikon drónegységet – állítja a hármas számú hadtest jelentése alapján az UNN.

Az ukrán alakulat szerint az orosz Rubikon drónalakulat operátorai a Liman-Borivszkoje szektorban tevékenykedtek, amikor összecsaptak velük az ukrán erők,

Kijev jelentése szerint sikerült az orosz alakulatra „bénító csapást” mérni.

Az összecsapás után a Rubikon alakulat állítólag teljesen elhagyta Liman térségét.

Kijev szerint a Vivaldi hadművelet során sikerült megsemmisíteni a Rubikon-erők parancsnoki rendszereit, logisztikai útvonalait, lőszerraktárait, drónindító rendszereit, UAV-kezelőit is.

Az ukránok szerint az alakulatot szinte teljesen felszámolták, az orosz hadvezetés kivonta a térségből a Rubikon megmaradt operátorait, hogy „megőrizzék, ami maradt az alakulatból.”

Oroszország semmilyen módon nem kommentálta az ukrán jelentést.

A Rubikon Oroszország egyik elit drónegysége, kifejezetten jól képzett és jól felszerelt alakulatról van szó, amely 2024-es létrejötte óta számos frontszakaszon megfordult.

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