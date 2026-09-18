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Készülnek a legrosszabbra a NATO egyik országában: már a főváros kiürítését tervezik, de jött egy baljós figyelmeztetés
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Készülnek a legrosszabbra a NATO egyik országában: már a főváros kiürítését tervezik, de jött egy baljós figyelmeztetés

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Egyre konkrétabb terveket dolgoznak ki a balti országok arra az esetre, ha Oroszország megtámadja őket – írja az Polskie Radio.

Litvániában egyre komolyabba számolnak azzal a lehetőséggel, hogy háború robban ki a térségben, ezért evakuációs terveket dolgoztak ki a főváros, Vilnius esetleges kiürítésére. A katonai fenyegetés vagy nagyobb válság esetére három fő vonal lenne, ami kifelé vezetne a településről, az egyik Lengyelország irányába. Varsó is készül egy ilyen forgatókönyvre a határ közelében: Podlaskie vajdaság hatóságai felkészítik a térséget a krízishelyzetre. Az elképzelések szerint itt egy tranzitfolyosó létesülhetne, amin keresztülhaladhatnak a balti országok lakói.

A tervek arról szólnak, hogy a kiürítés pontos menete és sorrendje attól függ, hogy hol van és mekkora a fenyegetés mértéke.

Vilniusból nyugati irányba és észak felé is terveznek lehetséges folyosókat. Žygimantas Solovjovas, a vilniusi városi önkormányzat Polgári Védelmi Osztályának képviselője kijelentette, hogy maga az evakuációs tervek egyáltalán nem újak, már egy évvel ezelőtt is léteztek erre vonatkozóan elképzelések. Ugyanakkor az fontos, hogy a kiürítés még a tényleges vész előtt meginduljon, hogy a veszteségek mértékét csökkenteni tudják. Ugyanakkor számos veszély is van emellett:

A vilniusi lakosoknak nem szabad arra számítaniuk, hogy egy támadás során a várost a evakuálási útvonalak egyikén hagyják el

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Mivel a menekülés nem minden esetben lehetséges, ezért a lakosokat arra kérik, hogy egy esetleges támadás esetén inkább próbáljanak menedékbe húzódni. Az evakuációs célja éppen az, hogy az ilyen veszélyekre felkészítsék a lakosságot is.

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