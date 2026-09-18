21°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kiderült: előre tudott Izrael vezetése az országot megrázó Hamász-támadásról - Befolyásos palesztin vezető adta le a drótot
Globál

Kiderült: előre tudott Izrael vezetése az országot megrázó Hamász-támadásról - Befolyásos palesztin vezető adta le a drótot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szufián Abu Zaida, a Palesztin Hatóság egykori minisztere egy Facebook-videóban közölte, hogy ő volt az a közvetítő, aki eljuttatta a Hamász-vezér Jahja Szinvár figyelmeztetését az izraeli titkosszolgálatnak a 2023. október 7-i terrortámadás előtt - jelentette a Times of Israel.

Abu Zaida a videójában elmondta, hogy a Hamász akkori vezetője, Jahja Szinvár rajta keresztül üzente meg Izraelnek:

"földrengést" fog okozni, ha a Jeruzsálemmel folytatott, a hosszú távú megállapodást célzó tárgyalások kudarcba fulladnak.

A volt miniszter ezzel maga azonosította magát azzal a korábban névtelen forrással, akire Slomi Eldár, a Haarec újságírója hivatkozott az október 7-i támadás előzményeit feltáró oknyomozó riportjában. A riport legterhelőbb állítása az, hogy Izrael figyelmeztetést kapott az országot megrázó Hamász-támadásről, de a Netanjahu-kormány semmit nem tett.

A Haarec cikke szerint Mohamed bin Zájed, az Egyesült Arab Emírségek elnöke szintén figyelmeztetést juttatott el Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, Abu Zaida a videójában nem tért ki erre a szálra.

Még több Globál

Kiderült: titkolja háborús veszteségeit Amerika - Többen haltak meg az iráni háborúban, mint amit a Pentagon elismer

Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramhálózata

Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Abu Zaida korábban a Palesztin Hatóság fogolyügyi minisztereként szolgált, és a Fatah azon szárnyához tartozik, amely Mohamed Dahlán volt palesztin vezetőt támogatja. Dahlán 2011-ben hagyta el a palesztin területeket, miután összekülönbözött Mahmúd Abbász elnökkel, és kizárták a Fatah vezetéséből.

Abu Zaida éveken át rendszeres kapcsolatot tartott fenn izraeli újságírókkal. Bár csaknem egész életében a gázai Dzsabálijában élt, a háború kitörésekor Egyiptomba távozott, és azóta Kairóban tartózkodik.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan váratlan beszólást tett Trump, ami felrobbantotta az évszázados vitát: nem bánná az elnök, ha darabjaira hullana az európai hatalom?

Donald Trump újra belengette, hogy pusztító offenzívába kezdhet Irán ellen

Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma

Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility