Kiderült: előre tudott Izrael vezetése az országot megrázó Hamász-támadásról - Befolyásos palesztin vezető adta le a drótot

Abu Zaida a videójában elmondta, hogy a Hamász akkori vezetője, Jahja Szinvár rajta keresztül üzente meg Izraelnek:

"földrengést" fog okozni, ha a Jeruzsálemmel folytatott, a hosszú távú megállapodást célzó tárgyalások kudarcba fulladnak.

A volt miniszter ezzel maga azonosította magát azzal a korábban névtelen forrással, akire Slomi Eldár, a Haarec újságírója hivatkozott az október 7-i támadás előzményeit feltáró oknyomozó riportjában. A riport legterhelőbb állítása az, hogy Izrael figyelmeztetést kapott az országot megrázó Hamász-támadásről, de a Netanjahu-kormány semmit nem tett.

A Haarec cikke szerint Mohamed bin Zájed, az Egyesült Arab Emírségek elnöke szintén figyelmeztetést juttatott el Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, Abu Zaida a videójában nem tért ki erre a szálra.

Abu Zaida korábban a Palesztin Hatóság fogolyügyi minisztereként szolgált, és a Fatah azon szárnyához tartozik, amely Mohamed Dahlán volt palesztin vezetőt támogatja. Dahlán 2011-ben hagyta el a palesztin területeket, miután összekülönbözött Mahmúd Abbász elnökkel, és kizárták a Fatah vezetéséből.

Abu Zaida éveken át rendszeres kapcsolatot tartott fenn izraeli újságírókkal. Bár csaknem egész életében a gázai Dzsabálijában élt, a háború kitörésekor Egyiptomba távozott, és azóta Kairóban tartózkodik.

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