Kiderült: titkolja háborús veszteségeit Amerika - Többen haltak meg az iráni háborúban, mint amit a Pentagon elismer

A lap bennfentes forrásai közül öten

Legalább 22 halálos áldozatról tudnak, ami néggyel több, mint amennyit a Pentagon nyilvános adatbázisa, az úgynevezett DCAS (Defense Casualty Analysis System) feltüntet.

Egy hatodik tisztségviselő 23 elesett katonáról beszélt a február 28-i hadműveletek kezdete óta. Hozzátette, hogy a nyilvánosságra nem hozott halálesetek nem mindegyike kapcsolódik közvetlenül a harcokhoz, mivel egyes áldozatok csupán a térségben állomásoztak a hadműveletek idején. Az illetékes emellett három, a régióban dolgozó amerikai "szerződéses partner" (külső cégek által foglalkoztatott, katonai tevékenységet végző személy, pl. zsoldos, karbantartó, logisztikus) haláláról is beszámolt.

A DCAS adatbázisában a pénteki állapot szerint 18 halálos áldozat szerepel, ebből 14-et az Epic Fury hadművelethez, négyet pedig a "tengerentúli műveletek" kategóriájába sorolnak – utóbbiak az időközben összeomlott júliusi tűzszünet idejére datálhatók. A háború kezdete óta emellett több mint 820 amerikai katona sebesült meg, akik közül sokan traumás agysérülést szenvedtek az iráni válaszcsapások következtében.

A Pentagon egyelőre nem reagált az eltérésekkel kapcsolatos megkeresésekre.

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