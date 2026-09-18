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Kongatja a vészharangot Európa egyik legerősebb hadseregének vezetője: a lakosságot is fel kell készíteni a háborúra
Globál

Kongatja a vészharangot Európa egyik legerősebb hadseregének vezetője: a lakosságot is fel kell készíteni a háborúra

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A német Bild lap számolt be a Carsten Breuer gondolatairól, a Bundeswehr tábornoka szerint az egész társadalomra szükség lesz.

Prágában, a cseh fővárosban tartott beszédet Carsten Breuer német főfelügyelő (ez más országokban a vezérkari főnökkel azonos titulus), ahol az Európára és Németországra leselkedő veszélyeket is megemlítette. Rögtön az elején leszögezte, hogy a Bundeswehrnek katonákra van szüksége, ezt egy képregényből vett idézettel erősítette meg. Ezt követően arról beszél, hogy mennyire gyorsan átalakul a modern fegyverkezés:

Egy stratégia azonnal elavulttá válik, amint aláírják

– jelentette ki.

Az IISS Védelmi Csúcstalálkozón arról beszélt, hogy ezeket az elképzeléseket „folyamatosan haldokló stratégiának nevezi”. Kiemeli, hogy a véleményét elsősorban a technológiai változás ütemére alapozza, szerinte ez mindent felülír. Azt is hozzátette, hogy ebben Ukrajna példát jelent. Ugyanakkor a gyors változás egyben veszélyeket is jelent, szerinte az oroszok gyorsan alkalmazkodnak, és az erőviszonyok egyetlen pillanat alatt fordulhatnak meg.

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A technológia nem diktálhatja, hogy mit tegyünk. Nekünk kell megmondanunk, hogy mit tegyünk a technológiával

– vélekedett Breuer.

A Budeswehr főfelügyelője a modern kihívásokkal kapcsolatban a beszéde végén egy újabb tényező szerepét hangsúlyozta: a társadalomét. Szerinte egy konfliktus esetén fel kell készíteni a teljes társadalmat a lehetséges következményekre, majd kifejezetten a német néphez fordult szimbolikusan, és kijelentette:

Nélkületek, katonákként kudarcra vagyunk ítélve.

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