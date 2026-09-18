Megmozdítja Trump a Reaper-flottát - Újabb háború vár Amerikára?

A CNN hat, a katonai tervezést ismerő forrásra hivatkozva számolt be az átcsoportosításról. Egyikük szerint a flotta jelentős részét áthelyezik, és a felderítésre, valamint precíziós csapásmérésre egyaránt alkalmas eszközöket többek között

Ecuadorban is bevetnék.

A dél-amerikai ország az év elején már megkezdte a közös katonai műveleteket az Egyesült Államokkal a terrorszervezetként nyilvántartott csoportok ellen.

Nem minden MQ-9-es kerül Dél-Amerikába: a közel-keleti műveleti csoportok is erősítést kapnak.

Az afrikai jelenlét visszavágása annak ellenére zajlik, hogy az amerikai katonai vezetés szerint az Iszlám Állam és az al-Shabaab továbbra is erősödik a kontinensen. Egyes források szerint az eszközök kivonása komolyan megnehezítheti a terrorszervezetek elleni harcot, még ha a műveletek formálisan folytatódnak is. Pete Hegseth védelmi miniszter ugyanakkor a januári Nemzetvédelmi Stratégiában egyértelműen az Egyesült Államok területének és a nyugati féltekének a védelmét jelölte meg a Pentagon elsődleges prioritásaként.

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