21°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megmozdítja Trump a Reaper-flottát - Újabb háború vár Amerikára?
Globál

Megmozdítja Trump a Reaper-flottát - Újabb háború vár Amerikára?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elkezdte átcsoportosítani az amerikai haderő az MQ-9 Reaper drónjait Afrikából Dél-Amerikába - jelentette a CNN. A lap szerint Trump elnök a drogkartellek elleni tevékenységet tervezi fokozni a nyugati féltekén.

A CNN hat, a katonai tervezést ismerő forrásra hivatkozva számolt be az átcsoportosításról. Egyikük szerint a flotta jelentős részét áthelyezik, és a felderítésre, valamint precíziós csapásmérésre egyaránt alkalmas eszközöket többek között

Ecuadorban is bevetnék.

A dél-amerikai ország az év elején már megkezdte a közös katonai műveleteket az Egyesült Államokkal a terrorszervezetként nyilvántartott csoportok ellen.

Nem minden MQ-9-es kerül Dél-Amerikába: a közel-keleti műveleti csoportok is erősítést kapnak.

Még több Globál

Kiderült: titkolja háborús veszteségeit Amerika - Többen haltak meg az iráni háborúban, mint amit a Pentagon elismer

Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramhálózata

Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Az afrikai jelenlét visszavágása annak ellenére zajlik, hogy az amerikai katonai vezetés szerint az Iszlám Állam és az al-Shabaab továbbra is erősödik a kontinensen. Egyes források szerint az eszközök kivonása komolyan megnehezítheti a terrorszervezetek elleni harcot, még ha a műveletek formálisan folytatódnak is. Pete Hegseth védelmi miniszter ugyanakkor a januári Nemzetvédelmi Stratégiában egyértelműen az Egyesült Államok területének és a nyugati féltekének a védelmét jelölte meg a Pentagon elsődleges prioritásaként.

Kapcsolódó cikkünk

Már a tech cégek is fékeznék az AI-fejlesztéseket – Mégsem őszinték a szándékaik?

Megalakul a mesterséges intelligencia OPEC-je? – Hirtelen fékeznének a világ legnagyobb techcégei

VÁltoztatott globális előrejelzésén az OPEC

Szép csendben szabályos drónháború robbant ki az amerikai határon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility