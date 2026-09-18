Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Zelenszkij bejelentette az új együttműködést: Magyarország is tagja lett a C8-nak
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bejelentette a Kárpát-8 (Carpathian 8 – C8) megalakulását – írja az RBK Ukraine.
Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak
Az orosz külügyminisztérium határozott üzenetet küldött Tokiónak, mégpedig egy fegyverendszer miatt – számolt be a Ria Novosztyi.
Trump bejelentette: küszöbön a megállapodás, hamarosan megindulhatnak az amerikai katonák
Donald Trump amerikai elnök szeptember 17-én egy műsorban úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a tárgyalások az Egyesült Államok egy újabb bázisáról – írja a Militarnyi.
Felcsillant a reménysugár Ukrajna előtt: lehet megoldás a rettegett ballisztikus rakéták ellen, de van egy bökkenő
A Lockheed Martin júliusban mutatta be a PAC-3 ACE elfogórakétát, amely a Patriot légvédelmi rendszer olcsóbb alternatívájaként jöhet szóba Ukrajna számára, miután Donald Trump megerősítette, hogy Kijev engedélyt kaphat egy kevésbé fejlett rakétatípus gyártására - jelentette a RBK Ukraine.
A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása
Fehéroroszország hadgyakorlatot tartott a Suwalki-folyosó közelében, amit sokan a NATO leggyengébb pontjának neveznek – írja az EuroMaidan Press.
Az Európai Unió újabb 3,3 milliárd euró támogatást nyújt Ukrajnának
Telefonbeszélgetést folytatott egymással Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az Európai Bizottság pedig követően jelentette be a támogatást. A finanszírozás egy 90 milliárd eurós hitelcsomag része.
Öt százalék felett a részvétel az orosz választásokon
Az orosz Központi Választási Bizottság szerint délelőtt 11 óráig 5,29 százalékos volt a részvételi arány az állami Duma választásokon. Ella Pamfilova, a bizottság elnöke szerint minden szavazóhelyiség megnyílt, az urnákba egészen szeptember 20-ig lehet leadni a voksokat.
Pályára állt az orosz védelmi minisztérium űrhajója
Szeptember 18-án a reggeli órákban a tervek szerint haladt az orosz Szojuz hordozórakéta kilövése:
A hordozórakéta felbocsátása és az űrhajó tervezett pályára állításának folyamata a tervek szerint zajlott. A felbocsátást követően a Szojuz-2.1b közepes osztályú hordozórakétát a német Titov Fő Tesztközpont földi automatizált vezérlőrendszere követte nyomon
- jelentették ki.
(TASzSz)
Készülnek a legrosszabbra a NATO egyik országában: már a főváros kiürítését tervezik, de jött egy baljós figyelmeztetés
Egyre konkrétabb terveket dolgoznak ki a balti országok arra az esetre, ha Oroszország megtámadja őket – írja az Polskie Radio.
Pokoli jelentés: totális az összeomlás a megszállt ukrán területen
Katasztrofális humanitárius helyzet alakult ki az orosz megszállás alatt álló Oleskiben, a Herszon megyei Dnyeper-part keleti oldalán - tudósított a Kyiv Independent.
629 ukrán drón egyetlen éjszaka alatt
Az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint az éjszaka során összesen 629 ukrán drónt lőttek le orosz területek felett. Ebbe hagyományosan az elfoglalt ukrán területeket, az Azovi-tengert és a Krímet is beleszámolják. Hivatalosan csak kisebb károkat jelentettek be, például lakóházak és villanyvezetékek rongálódását. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan hány ukrán drónnal támadtak ezekre a területekre.
(TASzSz)
Olajvezeték ellen készült szabotázsakció – Lecsapott az FSZB
A TASzSz beszámolója szerint Oroszországban szabotázsakció készült egy olajvezeték ellen, de a hatóságoknak sikerült időben közbeavatkozni.
93 drónt vetettek be az éjjel
...Ukrajna ellen. A legfrissebb légvédelmi jelentés szerint a 93-ból összesen 72-t megsemmisített a légvédelem. Összesen 13 helyről jeleztek becsapódásokat. 46 darab sugárhajtóműves Sahed volt, valamint Banderol és Parodija drónokat is bevetettek.
Kongatja a vészharangot Európa egyik legerősebb hadseregének vezetője: a lakosságot is fel kell készíteni a háborúra
A német Bild lap számolt be a Carsten Breuer gondolatairól, a Bundeswehr tábornoka szerint az egész társadalomra szükség lesz.
Megtámadták Moszkvát: több száz ukrán drón indult az orosz főváros felé
Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz jelentése szerint több száz ukrán drón tartott az orosz főváros felé.
Ez az „új normalitás”: rajtaütéseket gyakorol a NATO egyik legújabb tagja, szabotázsokra készülnek
Éles gyakorlattal demonstrálta Finnország, hogy milyen határozottan lép fel a Balti-tenger alatti infrastruktúrát fenyegető szabotázsakciók ellen – a hadgyakorlat a régió megváltozott biztonsági helyzetét tükrözi - jelentette a Reuters.
Indul a szavazás Oroszországban
Ma kezdődik meg, és június 20-án este fejeződik be a szavazás Oroszországban, ennek során az állami Dumába választanak képviselőket, de több helyhatósági és kormányzói pozíciókról is döntenek. Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő kijelentette, hogy a külföldi szavazókörök biztonságát is garantálják.
(TASzSz)
Egyértelmű jelzést küldött Magyarország szomszédja: nem fog háborúba menni
Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában hozott nyilvánosságra egy beszédet, ezen keresztül pedig egy esetleges háborúval kapcsolatban is kifejtette a véleményét.
Riasztó forgatókönyvet vázoltak fel: Moszkva trükkös csapást mérhet a NATO-ra
Donald Tusk lengyel miniszterelnök részletesen felvázolt egy lehetséges forgatókönyvet, amelyben Oroszország a NATO ellen támad – írja a Politico.
Váratlan fordulat: Trump titokban még a háború lezárása előtt megállapodna Oroszországgal
A Trump-kormányzat új megközelítést fontolgat az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Az eddigi álláspontjával szakítva még a tűzszünet megkötése előtt üzleti megállapodásokat kötne Moszkvával, miközben a Kongresszus éppen egy átfogó szankciós törvénycsomagot fogadott el Oroszország ellen - írta a New York Times.
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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