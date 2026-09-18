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Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Globál

Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Portfolio
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Friedrich Merz német kancellár szerint – legalábbis a belátható jövőben – véget ért a második világháború óta fennálló, feltétel nélküli transzatlanti barátság korszaka. A kijelentés újabb jele a Donald Trump elnöksége alatt megrendült amerikai–európai kapcsolatoknak – jelentette a Bloomberg. Az orosz kormány szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések megnehezítik az ukrajnai béketárgyalásokat, miután az amerikai képviselőház átfogó szankciós csomagot fogadott el Moszkva ellen – számolt be a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Zelenszkij bejelentette az új együttműködést: Magyarország is tagja lett a C8-nak

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bejelentette a Kárpát-8 (Carpathian 8 – C8) megalakulását – írja az RBK Ukraine.

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Zelenszkij bejelentette az új együttműködést: Magyarország is tagja lett a C8-nak
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Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak

Az orosz külügyminisztérium határozott üzenetet küldött Tokiónak, mégpedig egy fegyverendszer miatt – számolt be a Ria Novosztyi.

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Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak
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Trump bejelentette: küszöbön a megállapodás, hamarosan megindulhatnak az amerikai katonák

Donald Trump amerikai elnök szeptember 17-én egy műsorban úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a tárgyalások az Egyesült Államok egy újabb bázisáról – írja a Militarnyi.

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Trump bejelentette: küszöbön a megállapodás, hamarosan megindulhatnak az amerikai katonák
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Felcsillant a reménysugár Ukrajna előtt: lehet megoldás a rettegett ballisztikus rakéták ellen, de van egy bökkenő

A Lockheed Martin júliusban mutatta be a PAC-3 ACE elfogórakétát, amely a Patriot légvédelmi rendszer olcsóbb alternatívájaként jöhet szóba Ukrajna számára, miután Donald Trump megerősítette, hogy Kijev engedélyt kaphat egy kevésbé fejlett rakétatípus gyártására - jelentette a RBK Ukraine.

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Felcsillant a reménysugár Ukrajna előtt: lehet megoldás a rettegett ballisztikus rakéták ellen, de van egy bökkenő
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A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása

Fehéroroszország hadgyakorlatot tartott a Suwalki-folyosó közelében, amit sokan a NATO leggyengébb pontjának neveznek – írja az EuroMaidan Press.

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A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása
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Az Európai Unió újabb 3,3 milliárd euró támogatást nyújt Ukrajnának

Telefonbeszélgetést folytatott egymással Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az Európai Bizottság pedig követően jelentette be a támogatást. A finanszírozás egy 90 milliárd eurós hitelcsomag része. 

(Militarnyi)

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Öt százalék felett a részvétel az orosz választásokon

Az orosz Központi Választási Bizottság szerint délelőtt 11 óráig 5,29 százalékos volt a részvételi arány az állami Duma választásokon. Ella Pamfilova, a bizottság elnöke szerint minden szavazóhelyiség megnyílt, az urnákba egészen szeptember 20-ig lehet leadni a voksokat.

(Ria Novosztyi

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Pályára állt az orosz védelmi minisztérium űrhajója

Szeptember 18-án a reggeli órákban a tervek szerint haladt az orosz Szojuz hordozórakéta kilövése:

A hordozórakéta felbocsátása és az űrhajó tervezett pályára állításának folyamata a tervek szerint zajlott. A felbocsátást követően a Szojuz-2.1b közepes osztályú hordozórakétát a német Titov Fő Tesztközpont földi automatizált vezérlőrendszere követte nyomon

- jelentették ki.

(TASzSz)

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Készülnek a legrosszabbra a NATO egyik országában: már a főváros kiürítését tervezik, de jött egy baljós figyelmeztetés

Egyre konkrétabb terveket dolgoznak ki a balti országok arra az esetre, ha Oroszország megtámadja őket – írja az Polskie Radio.

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Készülnek a legrosszabbra a NATO egyik országában: már a főváros kiürítését tervezik, de jött egy baljós figyelmeztetés
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Pokoli jelentés: totális az összeomlás a megszállt ukrán területen

Katasztrofális humanitárius helyzet alakult ki az orosz megszállás alatt álló Oleskiben, a Herszon megyei Dnyeper-part keleti oldalán - tudósított a Kyiv Independent.

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Pokoli jelentés: totális az összeomlás a megszállt ukrán területen
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629 ukrán drón egyetlen éjszaka alatt

Az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint az éjszaka során összesen 629 ukrán drónt lőttek le orosz területek felett. Ebbe hagyományosan az elfoglalt ukrán területeket, az Azovi-tengert és a Krímet is beleszámolják. Hivatalosan csak kisebb károkat jelentettek be, például lakóházak és villanyvezetékek rongálódását. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan hány ukrán drónnal támadtak ezekre a területekre.

(TASzSz)

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Olajvezeték ellen készült szabotázsakció – Lecsapott az FSZB

A TASzSz beszámolója szerint Oroszországban szabotázsakció készült egy olajvezeték ellen, de a hatóságoknak sikerült időben közbeavatkozni.

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Olajvezeték ellen készült szabotázsakció – Lecsapott az FSZB
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93 drónt vetettek be az éjjel

...Ukrajna ellen. A legfrissebb légvédelmi jelentés szerint a 93-ból összesen 72-t megsemmisített a légvédelem. Összesen 13 helyről jeleztek becsapódásokat. 46 darab sugárhajtóműves Sahed volt, valamint Banderol és Parodija drónokat is bevetettek.

(RBK Ukraine)

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Kongatja a vészharangot Európa egyik legerősebb hadseregének vezetője: a lakosságot is fel kell készíteni a háborúra

A német Bild lap számolt be a Carsten Breuer gondolatairól, a Bundeswehr tábornoka szerint az egész társadalomra szükség lesz.

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Kongatja a vészharangot Európa egyik legerősebb hadseregének vezetője: a lakosságot is fel kell készíteni a háborúra
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Megtámadták Moszkvát: több száz ukrán drón indult az orosz főváros felé

Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz jelentése szerint több száz ukrán drón tartott az orosz főváros felé.

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Megtámadták Moszkvát: több száz ukrán drón indult az orosz főváros felé
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Ez az „új normalitás”: rajtaütéseket gyakorol a NATO egyik legújabb tagja, szabotázsokra készülnek

Éles gyakorlattal demonstrálta Finnország, hogy milyen határozottan lép fel a Balti-tenger alatti infrastruktúrát fenyegető szabotázsakciók ellen – a hadgyakorlat a régió megváltozott biztonsági helyzetét tükrözi - jelentette a Reuters.

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Ez az „új normalitás”: rajtaütéseket gyakorol a NATO egyik legújabb tagja, szabotázsokra készülnek
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Indul a szavazás Oroszországban

Ma kezdődik meg, és június 20-án este fejeződik be a szavazás Oroszországban, ennek során az állami Dumába választanak képviselőket, de több helyhatósági és kormányzói pozíciókról is döntenek. Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő kijelentette, hogy a külföldi szavazókörök biztonságát is garantálják.

(TASzSz)

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Egyértelmű jelzést küldött Magyarország szomszédja: nem fog háborúba menni

Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában hozott nyilvánosságra egy beszédet, ezen keresztül pedig egy esetleges háborúval kapcsolatban is kifejtette a véleményét.

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Egyértelmű jelzést küldött Magyarország szomszédja: nem fog háborúba menni
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Riasztó forgatókönyvet vázoltak fel: Moszkva trükkös csapást mérhet a NATO-ra

Donald Tusk lengyel miniszterelnök részletesen felvázolt egy lehetséges forgatókönyvet, amelyben Oroszország a NATO ellen támad – írja a Politico.

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Riasztó forgatókönyvet vázoltak fel: Moszkva trükkös csapást mérhet a NATO-ra
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Váratlan fordulat: Trump titokban még a háború lezárása előtt megállapodna Oroszországgal

A Trump-kormányzat új megközelítést fontolgat az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Az eddigi álláspontjával szakítva még a tűzszünet megkötése előtt üzleti megállapodásokat kötne Moszkvával, miközben a Kongresszus éppen egy átfogó szankciós törvénycsomagot fogadott el Oroszország ellen - írta a New York Times.

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Váratlan fordulat: Trump titokban még a háború lezárása előtt megállapodna Oroszországgal
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Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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