Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint az éjszaka során összesen 629 ukrán drónt lőttek le orosz területek felett. Ebbe hagyományosan az elfoglalt ukrán területeket, az Azovi-tengert és a Krímet is beleszámolják. Hivatalosan csak kisebb károkat jelentettek be, például lakóházak és villanyvezetékek rongálódását. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan hány ukrán drónnal támadtak ezekre a területekre.

(TASzSz)