Megtámadták Moszkvát: több száz ukrán drón indult az orosz főváros felé

A moszkvai polgármester Szergej Szobjanyin jelentette be, hogy mintegy 350 ukrán drónt észleltek, amelyek az orosz főváros irányába tartottak. Elmondása szerint a támadó eszközök többségét még messze hatástalanították:

Szeptember 17-én este 8 óra és szeptember 18-án reggel 7 óra között több mint 350 drón repült a moszkvai régió felé, amelyek nagy részét a távoli határokon megsemmisítették

– mondta.

A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a légvédelem összesen 64 drónt semmisített meg. Azt nem tudni, hogy a támadó eszközök közül pontosan mennyi ért célba és milyen károkat okoztak. Az orosz hatóságok visszatérően csak a sikeres elhárításról adnak számot, azt nem közlik, hogy esetleg valamilyen következményekkel is járt volna egy ellenséges művelet. Korábban Ukrajna már több alkalommal is megtámadta Moszkvát ezek közül többször látványos becsapódásokat is lefilmeztek a város lakói.

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