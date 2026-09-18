25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megtámadták Moszkvát: több száz ukrán drón indult az orosz főváros felé
Globál

Megtámadták Moszkvát: több száz ukrán drón indult az orosz főváros felé

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz jelentése szerint több száz ukrán drón tartott az orosz főváros felé.

A moszkvai polgármester Szergej Szobjanyin jelentette be, hogy mintegy 350 ukrán drónt észleltek, amelyek az orosz főváros irányába tartottak. Elmondása szerint a támadó eszközök többségét még messze hatástalanították:

Szeptember 17-én este 8 óra és szeptember 18-án reggel 7 óra között több mint 350 drón repült a moszkvai régió felé, amelyek nagy részét a távoli határokon megsemmisítették

– mondta.

A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a légvédelem összesen 64 drónt semmisített meg. Azt nem tudni, hogy a támadó eszközök közül pontosan mennyi ért célba és milyen károkat okoztak. Az orosz hatóságok visszatérően csak a sikeres elhárításról adnak számot, azt nem közlik, hogy esetleg valamilyen következményekkel is járt volna egy ellenséges művelet. Korábban Ukrajna már több alkalommal is megtámadta Moszkvát ezek közül többször látványos becsapódásokat is lefilmeztek a város lakói.

Még több Globál

Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Zelenszkij bejelentette az új együttműködést: Magyarország is tagja lett a C8-nak

Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak

Kapcsolódó cikkünk

Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Hullanak az orosz tábornokok, asztalhoz ülhet Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility