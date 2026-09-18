Megtört a NATO egysége: nyíltan kimondta az egyik vezető, hogy nem háborúzna az oroszokkal

Nem szeretném, ha valami 5. cikkely miatt Szlovákia bármilyen katonai konfliktusba kerülne”
– mondta Fico a Politico cikke szerint.
Hozzátette:
a NATO tagjai vagyunk, ezt értékeljük, elkötelezettek vagyunk az együttműködéseink és kötelességeink teljesítése felé. De miniszterelnökként mindent meg fogok azért tenni, hogy Szlovákiát ne tudják belerántani egy katonai konfliktusba”.
Arra is kitért, hogy szerinte soha nem volt még ekkora esélye egy egész Európára kiterjedő katonai konfliktusnak, mióta a NATO működik.
Erős utalást tett arra is, hogy az oroszokkal való konfliktus valójában figyelemelterelés.
Van olyan tendencia, hogy elfedjük, hogy egyes problémákat, mint az illegális bevándorlás, a versenyképesség vagy a magas energiaárak, nem tudunk megoldani, aztán elkezdünk inkább arról beszélni, hogy ideje harcolni. De az ég kegyelmérét, kivel akarunk harcolni? Kivel?”
– vetette fel a kérdést.
A NATO 5. cikkelye szerint egy vagy több NATO-tagállam elleni fegyveres támadást a szövetség az összes tag elleni támadásnak tekint. Ilyen esetben a tagállamok kötelesek segítséget nyújtani a megtámadott szövetségesnek, de a segítség formáját minden tagállam maga határozza meg; ez magában foglalhat katonai támogatást is, de nem jelent automatikus kötelezettséget katonák bevetésére. Az 5. cikkely alkalmazásáról a NATO politikai döntéshozatali rendje szerint, konszenzussal döntenek, a konkrét katonai lépésekről pedig az egyes tagállamok saját vezetése és jogrendje alapján határoz.
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