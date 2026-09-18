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Megtört a NATO egysége: nyíltan kimondta az egyik vezető, hogy nem háborúzna az oroszokkal
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Megtört a NATO egysége: nyíltan kimondta az egyik vezető, hogy nem háborúzna az oroszokkal

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Erős utalást tett Robert Fico szlovák miniszterelnök arra, hogy országa nem biztos, hogy háborúba menne Oroszországgal, ha a NATO kollektív védelemi paktumát aktiválják.

Nem szeretném, ha valami 5. cikkely miatt Szlovákia bármilyen katonai konfliktusba kerülne”

– mondta Fico a Politico cikke szerint.

Hozzátette:

a NATO tagjai vagyunk, ezt értékeljük, elkötelezettek vagyunk az együttműködéseink és kötelességeink teljesítése felé. De miniszterelnökként mindent meg fogok azért tenni, hogy Szlovákiát ne tudják belerántani egy katonai konfliktusba”.

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Arra is kitért, hogy szerinte soha nem volt még ekkora esélye egy egész Európára kiterjedő katonai konfliktusnak, mióta a NATO működik.

Erős utalást tett arra is, hogy az oroszokkal való konfliktus valójában figyelemelterelés.

Van olyan tendencia, hogy elfedjük, hogy egyes problémákat, mint az illegális bevándorlás, a versenyképesség vagy a magas energiaárak, nem tudunk megoldani, aztán elkezdünk inkább arról beszélni, hogy ideje harcolni. De az ég kegyelmérét, kivel akarunk harcolni? Kivel?”

– vetette fel a kérdést.

A NATO 5. cikkelye szerint egy vagy több NATO-tagállam elleni fegyveres támadást a szövetség az összes tag elleni támadásnak tekint. Ilyen esetben a tagállamok kötelesek segítséget nyújtani a megtámadott szövetségesnek, de a segítség formáját minden tagállam maga határozza meg; ez magában foglalhat katonai támogatást is, de nem jelent automatikus kötelezettséget katonák bevetésére. Az 5. cikkely alkalmazásáról a NATO politikai döntéshozatali rendje szerint, konszenzussal döntenek, a konkrét katonai lépésekről pedig az egyes tagállamok saját vezetése és jogrendje alapján határoz.

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Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

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