Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak

Azt követeli Japántól, hogy

vonja ki a területéről az oda telepített Typhon rakétarendszert.

Marija Zaharova, a külügyi szóvivő elmondta, hogy már szeptember 3-án jegyzéket küldtek Tokiónak, és ezt „nagyon komolyan kell venni”. A szigetország egyelőre nem reagált a kijelentésre.

Tokió és Moszkva között egyre jobban elmérgesedik a viszony az elmúlt időszakban. A két ország hivatalosan soha nem kötött egymással békeszerződést a második világháborút követően, ennek a Kuril-szigetek néhány szigetek hovatartozása miatti vita vetett gátat. 2026 augusztusában Vlagyimir Putyin orosz elnök éppen az egyik ilyen vitatott szigetre látogatott el egy hadgyakorlatra, ami kiváltotta a japán kormány neheztelését. Ez diplomáciai vitát is eredményezett a kormányok között.

A Typhon közepes hatótávolságú rakétarendszer

képes akár 1600 kilométeres távolságból is csapást mérni az ellenséges célpontra.

Lehetővé teszi például a Tomahawk vagy az SM-6 típusú rakéták gyors telepítését. Az Egyesült Államok először 2025-ben telepítette a rendszert Japánba.

Címlapkép forrása: Darrell Ames, Program Executive Office Missiles and Space (PEOMS), United States (US) Army via Wikimedia Commons