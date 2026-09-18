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Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak
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Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak

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Az orosz külügyminisztérium határozott üzenetet küldött Tokiónak, mégpedig egy fegyverendszer miatt – számolt be a Ria Novosztyi.

Azt követeli Japántól, hogy

vonja ki a területéről az oda telepített Typhon rakétarendszert.

Marija Zaharova, a külügyi szóvivő elmondta, hogy már szeptember 3-án jegyzéket küldtek Tokiónak, és ezt „nagyon komolyan kell venni”. A szigetország egyelőre nem reagált a kijelentésre.

Tokió és Moszkva között egyre jobban elmérgesedik a viszony az elmúlt időszakban. A két ország hivatalosan soha nem kötött egymással békeszerződést a második világháborút követően, ennek a Kuril-szigetek néhány szigetek hovatartozása miatti vita vetett gátat. 2026 augusztusában Vlagyimir Putyin orosz elnök éppen az egyik ilyen vitatott szigetre látogatott el egy hadgyakorlatra, ami kiváltotta a japán kormány neheztelését. Ez diplomáciai vitát is eredményezett a kormányok között.

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A Typhon közepes hatótávolságú rakétarendszer

képes akár 1600 kilométeres távolságból is csapást mérni az ellenséges célpontra.

Lehetővé teszi például a Tomahawk vagy az SM-6 típusú rakéták gyors telepítését. Az Egyesült Államok először 2025-ben telepítette a rendszert Japánba.

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