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Négymilliárd dolláros aranyügylet készül - 7 éves vita zárulhat le
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Négymilliárd dolláros aranyügylet készül - 7 éves vita zárulhat le

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Venezuela kormánya és az ellenzék megállapodásra készül a Bank of Englandnél befagyasztott, mintegy 4 milliárd dollár értékű, 31 tonnányi aranykészlet áthelyezéséről a New York-i Federal Reserve Bankba. A tervezett egyezmény szerint Delcy Rodríguez átmeneti kormánya kapná meg a jogi ellenőrzést az eszközök felett, de azokat nem értékesíthetné szabadon – az arany állami hitelek fedezetéül szolgálhatna, többek között a júniusi ikerföldrengés utáni újjáépítésre. A megállapodás az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások első kézzelfogható eredménye lehet, miután a politikai helyzet gyökeresen megváltozott Nicolás Maduro januári elfogásával. A brit hatóságok ugyanakkor jelezték, hogy jogerős bírósági döntésig nem hajtanak végre utasítást az aranykészlettel kapcsolatban, így a megállapodás véglegesítése további időt igényelhet.

Venezuela kormánya és az ellenzék egy mintegy 4 milliárd dollár értékű, a Bank of Englandnél őrzött aranykészlet New York-i Federal Reserve Bankba történő áthelyezéséről tárgyal.

A megállapodás lezárhatná a befagyasztott tartalékok körüli hétéves jogvitát - írta a www.mining.com.

A Financial Times értesülései szerint a tervezett egyezmény mintegy 31 tonna aranyrudat érint. A döntés értelmében Delcy Rodríguez átmeneti kormánya kapná meg a jogi ellenőrzést az eszközök felett, azokat ugyanakkor nem értékesíthetné azonnal. Az aranytartalék ehelyett állami hitelek fedezetéül szolgálhatna, többek között a júniusi ikerföldrengés utáni újjáépítés finanszírozására.

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– nyilatkozta a lapnak a tárgyalásokban részt vevő egyik ellenzéki politikus.

A tervezett megállapodás az amerikai közvetítéssel zajló, a kormány és az ellenzék közötti egyeztetések egyik első kézzelfogható eredménye lehet. Venezuela igyekszik minél szélesebb körű hozzáférést szerezni a nemzetközi finanszírozási forrásokhoz. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) áprilisban hétéves szünet után újította fel hivatalos kapcsolatait Caracasszal, míg Washington az elmúlt időszakban több, a venezuelai gazdaságot sújtó szankciót is feloldott.

Az aranykészlet körüli jogvita még 2019-ben kezdődött, amikor az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és több más ország elismerte az akkori ellenzéki vezetőt, Juan Guaidót Venezuela törvényes átmeneti elnökeként Nicolás Maduro ellenében. Az ellenzék ezt követően igényt formált a venezuelai jegybank Bank of Englandnél őrzött aranytartalékára, ami elhúzódó pereskedéshez vezetett, a jogi vita pedig egészen az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságáig jutott.

A politikai helyzet azóta jelentősen megváltozott. Madurót januárban egy amerikai akció során elfogták, Rodríguez lett az átmeneti vezető, a kormány és az ellenzék pedig a múlt hónapban bejelentette, hogy közösen dolgoznak az aranytartalékhoz való hozzáférés feloldásán. London és Caracas a héten a diplomáciai kapcsolatok szintjének emeléséről is megállapodott, így az Egyesült Királyság visszaállítja a nagyköveti szintű képviseletet a venezuelai fővárosban.

A brit kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem az ő hatásköre eldönteni, kinél van az arany feletti rendelkezési jog. A brit külügyminisztérium szóvivője szerint a kérdést független bírósági eljárás keretében kell rendezni. A Bank of England közölte, hogy jogerős brit bírósági döntésig nem hajthat végre semmilyen utasítást a számlával kapcsolatban. A megállapodás így még nem tekinthető véglegesnek, a technikai és jogi részletek tisztázása további időt vehet igénybe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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