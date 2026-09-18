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Olajvezeték ellen készült szabotázsakció – Lecsapott az FSZB
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Olajvezeték ellen készült szabotázsakció – Lecsapott az FSZB

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A TASzSz beszámolója szerint Oroszországban szabotázsakció készült egy olajvezeték ellen, de a hatóságoknak sikerült időben közbeavatkozni.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint meghiúsítottak egy támadást az észak-kaukázusi olajvezeték ellen. A hivatal közleménye szerint Kabard- és Balkáriföldön készült támadás. A háttérben ukrán kapcsolatokat sejtenek:

Kabard- és Balkáriában lelepleződött egy 1986-ban született orosz állampolgár illegális tevékenysége; az ukrán hírszerző ügynökségek utasítására szabotázscselekmény előkészítésében vett részt

– írják.

Az FSZB állítása szerint a Csernyihivben született férfi még 2024-ben vette fel a kapcsolatokat az ukránokkal, méghozzá egy biztonsági tiszttel. Egy évvel később arra kapott utasítást, hogy készítsen elő egy szabotázsakciót a kritikus infrastruktúra eleme ellen. A közlemény szerint akkor sikerült az illetőt elfogni, amikor éppen egy robbanószerkezetet vett elő egy rejtekhelyről. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan melyik vezeték ellen tervezték a támadást, valamint az sem derült ki, hogy voltak-e tettestársai.

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