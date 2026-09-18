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Óriási a riadalom Amerikában: nyoma veszett a legmodernebb vadászgép alkatrészeinek, egy rivális nagyhatalomhoz kerülhettek
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Óriási a riadalom Amerikában: nyoma veszett a legmodernebb vadászgép alkatrészeinek, egy rivális nagyhatalomhoz kerülhettek

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Érzékeny, titkosított F-35-ös vadászgépalkatrészek kerültek idén nyáron váratlanul Hongkongba, miután egy Ausztráliából az Egyesült Államokba tartó szállítmányt ismeretlen okból átirányítottak a Csendes-óceánon át. Mivel felmerül a gyanúja annak, hogy a modern vadászbombázók alkatrészeihez Kína is illetéktelenül hozzáfért, a Kongresszus vizsgálatot indított - közölte a Politico.

A szállítmány többek között a vadászgép kabintetejét is tartalmazta, amely a lopakodó technológia egyik kulcseleme. Az akrilüveg burkolat egy vékony, átlátszó radarelnyelő réteggel van bevonva, ami segít elrejteni a gépet az ellenséges radarok elől. Egy ellenséges hatalom az alkatrész birtokában tanulmányozhatná, és a mérnöki visszafejtés révén akár le is másolhatná ezt a kizárólag az Egyesült Államok és szövetségesei által használt technológiát.

Az incidens azért is kifejezetten kellemetlen, mert jelenleg

senki nem tudja, hogy az alkatrészek pontosan hol vannak.

A szállítmányt egy közvetítő cég fuvarozta az F-35-öst gyártó Lockheed Martin megbízásából, az alkatrészeket pedig javításra szánták.

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A Pentagon megerősítette egyes komponensek eltűnését, azt azonban egyelőre nem tudni, miért irányították át a küldeményt, és jelenleg ki birtokolja azokat. Az ügy júniusban került az amerikai Kongresszus elé, azóta a külügyminisztérium és a védelmi tárca munkatársai folyamatos tájékoztatást nyújtanak a nemzetbiztonsági bizottságoknak.

Hongkong Kína különleges közigazgatási régiója, ahol Peking az elmúlt években jelentősen megszigorította az ellenőrzést, és egyre szigorúbb nemzetbiztonsági törvényeket léptetett életbe. Kína korábban is kiterjedt kémtevékenységet folytatott a Pentagon titkos programjai, köztük az F-35-ös projekt ellen. Ahogy J. J. Gertler, az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának egykori munkatársa fogalmazott, Kína eddig is agresszívan próbált F-35-ös adatokhoz jutni elektronikus kémkedéssel, ám egy valódi alkatrész megszerzése a korábban gyűjtött információkat is igazolhatja és pontosíthatja.

Az F-35-ös program ellátási lánca egy kiterjedt globális hálózat, amelyben számos ország létesítményei vesznek részt az alkatrészek mozgatásában és karbantartásában. A Lockheed Martin kezeli a teljes logisztikát, és kereskedelmi szállítmányozó cégeket vesz igénybe a fuvarozáshoz. Bár Ausztráliában működnek karbantartó bázisok, a kabintetők javítására egyelőre egyik sem alkalmas, ezért kellett azokat az Egyesült Államokba küldeni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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