Pokoli jelentés: totális az összeomlás a megszállt ukrán területen

Az ukrán lap hosszú beszámolót közölt a városból, amely érzékletesen tükrözi a helyzetet az oroszok által megszállt ukrán területeken. A háború előtt még mintegy 24 ezer fős város lakosságából körülbelül kétezren maradtak, köztük nagyjából ötven gyerek – közölte a városból száműzött ukrán katonai közigazgatás vezetője, Tetyana Haszanenko. Az állandó orosz dróntámadások és tüzérségi lövetések miatt közúton sem élelmet, sem gyógyszert nem lehet bejuttatni, és a civileket sem tudják kimenteni. Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos szerint Ukrajna kidolgozott egy humanitárius evakuációs tervet, amelyhez a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) is jelezte csatlakozási szándékát, és az ukrán fegyveres erők tűzszünetet is biztosítottak volna, Oroszország azonban nem reagált a megkeresésre.

Az élelmiszerhiány hónapok óta súlyosbodik. Egy névtelenséget kérő helyi lakos elmondta, hogy már újév környékén sem lehetett tojást vagy almát kapni, majd a kenyérszállítás is leállt. Haszanenko szerint hús, liszt, olaj, vaj, kész kenyér és más alapvető élelmiszer egyáltalán nem kapható a városban. A lap szerint június 2-án orosz drónok támadták meg az élelmiszert szállító járműveket – két sofőr meghalt –, szeptember 1-jén pedig öt járművet ért dróntámadás egy újabb szállítási kísérlet során.

A helyi kórház is alig működik: nincs áramellátás, sem vezetékes víz, de az alapvető orvosi eszközök is hiányoznak.

Négy idős, nyugdíjas orvos dolgozik még az intézményben, Haszanenko szerint azonban az egyetlen dolog, amit tehetnek, a vérzés csillapítása. A 2023-as kahovkai gátrobbantás óta a kórház generátorokra szorul, az üzemanyag-utánpótlás azonban egyre nehezebb. Mentőszolgálat évek óta nem működik a városban a dróntámadások miatt.

Az utóbbi hetekben egyes lakosok gyalog indulnak el Oleskiből a szomszédos Radenszk felé az oroszok által aknásított utakon. Az út öt-hat órát vesz igénybe, folyamatos légi fenyegetettség mellett.

Kockáztatják, hogy aknára lépnek vagy drón találja el őket, de mégis elindulnak, mert Oleskiben maradni még rosszabb

– fogalmazott Lubinec. Egyes civilek oda-vissza teszik meg az utat, mert otthon gyerekek vagy mozgáskorlátozott hozzátartozók várják őket.

A válság nem korlátozódik Oleskire, a környező települések – Hola Prisztany, Radenszk és más falvak – helyzete szintén romlik. A környéken a helyzet szintén katasztrofális a Oleskihez közigazgatásilag tartozó tizenhárom településből ötöt teljesen elpusztítottak a harcok során.

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