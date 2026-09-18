Riasztó forgatókönyvet vázoltak fel: Moszkva trükkös csapást mérhet a NATO-ra

A NATO keleti bástyájának is nevezett Lengyelország kormányfője szerint a következő hónapokban Moszkva azokra az országokra is csapást mérhet, melyek határozott és stabil szövetségesei Ukrajnának. Donald Tusk a hírszerzési információkra támaszkodva elmondta, hogy a Kreml fokozza a támadásokat és ez a NATO integritásának meggyengítését is célozhatja. Úgy fogalmazott, hogy Moszkva a tagállamokat meg akarja győzni arról, hogy az 5. cikkely „inkább elméleti, mint gyakorlati”. Ez a védelmi szövetség tagállamai közti megállapodás azon része, amely szerint az egyik tag elleni támadást a teljes integráció támadásként értékel.

Valós veszélye van annak, hogy drónok vagy más típusú rakéták behatolhatnak egy vagy több NATO-ország területére a keleti szárnyon, és károkat okozhatnak. A hivatalos narratíva pedig az lesz, hogy baleset volt, és senkinek sincs oka arra, hogy bármilyen NATO-választ fontolgasson

– jelentette ki.

Tusk azt is elmondta, hogy mely országokban van ennek különösen veszélye: Lengyelország mellett a három balti államban fordulhat elő ilyen „véletlen” támadás. Egy ilyen incidens megoszthatja az európai politikai közösséget, a lengyel kormányfő szerint sok nyugati politikus „nem arról gondolkodik, hogy védje meg ezeket az országokat”.

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