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Sosem vonul nyugdíjba a legendás amerikai forgószárnyas: új rendelést adott le a hadsereg
Globál

Sosem vonul nyugdíjba a legendás amerikai forgószárnyas: új rendelést adott le a hadsereg

Portfolio
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Az amerikai hadsereg 234,46 millió dollár értékű szerződésmódosítást ítélt oda a Lockheed Martin leányvállalatának, a Sikorskynak 16 új UH-60M Black Hawk helikopter legyártására. A megrendelés a régebbi típusváltozatok fokozatos leváltását szolgálja - írta meg az Army Recognition.

A szeptember 17-én aláírt, fix áras, ösztönző típusú szerződésmódosítással a beszerzés összesített értéke 356,25 millió dollárra emelkedett, a teljesítési határidő pedig 2028. június 30-ra módosult. A teljes, 234,46 millió dolláros összeget a 2026-os költségvetési év helikopterbeszerzési keretéből finanszírozzák, a gyártás pedig a connecticuti Stratfordban zajlik.

A 16 gépre vetítve a szerződéses átlagár helikopterenként mintegy 14,65 millió dollárra jön ki. Ez azonban nem azonos a hivatalos darabárral, mivel a szerződés fix áras, ösztönző jellegű, és még nem véglegesítették. A korábbi kifizetések – áprilisban 65 millió dollár az első tíz gép hosszú átfutási idejű anyagainak beszerzésére, majd júliusban további 56,789 millió dollár – nem jelentenek plusz helikoptereket, vagyis a mostani módosítás kizárólag a 16 új gépre vonatkozik.

A megrendelt mennyiség a hadsereg meglévő UH-60M-állományának – amely 2025 januárjában 931 darabot számlált – mindössze 1,7 százalékát teszi ki.

A lépés elsősorban a korábbi UH-60L változatok kiváltását célozza,

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mivel a digitális fedélzeti rendszerekkel felszerelt M-variánsra való átállás részeként a hadsereg fokozatosan kivezeti az öregedő gépeket. A most odaítélt szerződés a sorozatgyártás ütemének fenntartását és a flottamodernizációt egyaránt szolgálja a tervezett, többéves kötelezettségvállalások előtt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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