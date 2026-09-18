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Trump bejelentette: küszöbön a megállapodás, hamarosan megindulhatnak az amerikai katonák
Globál

Trump bejelentette: küszöbön a megállapodás, hamarosan megindulhatnak az amerikai katonák

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök szeptember 17-én egy műsorban úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a tárgyalások az Egyesült Államok egy újabb bázisáról – írja a Militarnyi.

Folynak a tárgyalások az Egyesült Államok és Lengyelország között, hogy a NATO „keleti bástyája” területén egy újabb amerikai katonai bázis jöjjön létre. Az amerikai elnök kiemelte a lengyel kollégája, Karol Nawrocki szerepét, hamarosan pedig az is kiderülhet, hogy hol lesz pontosan az új támaszpont. Azt is hozzátette, hogy

amennyiben megtörténik a megállapodás, az „történelmi jelentőségű” lesz az amerikai-lengyel kapcsolatokban.

Több forrás is arról számolt be, hogy több lehetséges helyszínt is vizsgáltak, de azt nem tudni, hogy az amerikai delegáció pontosan mikor járt az országban, ahogy az sem, pontosan milyen lokációk jöhetnek számításba. Lengyel források szerint két opció kiemelkedik a többi közül: Poznań és Powidz. Előbbi azért tűnik ideálisabbnak, mivel ott már jelenleg is állomásoznak amerikai katonák, ott van a hadsereg V. hadtestének előretolt parancsnoksága.

A tárgyalások már több mint egy éve zajlanak, a célja, hogy a mintegy 10 ezer amerikai katona kontingensét növeljék az országban. Ennek egyik lehetséges módja, hogy egy másik európai országból helyeznek át csapatokat, felmerült például, hogy N

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