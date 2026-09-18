Trump bejelentette: rendkívüli védelmi megállapodást kötött Grönlandról

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland olyan megállapodást kötött, amely jelentős amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé a szigeten, miközben kizárja, hogy Washington ellenfelei bázisokat létesítsenek a területen.

Donald Trump pénteken a Truth Social felületén jelentette be, hogy az egyezség értelmében az Egyesült Államok korlátlan jogot kap mindazon lépések megtételére Grönlandon, amelyeket a sziget és az USA biztonsága megkövetel.

A megállapodás határozatlan időre szól.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében az Egyesült Államok egyetlen ellenfele sem létesíthet katonai bázist, nem tarthat fenn katonai jelenlétet Grönlandon, valamint nem hajthat végre nemzetbiztonsági szempontból érzékeny befektetéseket sem az USA kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A bejelentést megelőzően a Reuters exkluzív értesülésként közölte, hogy Washington és Grönland közel áll egy megállapodáshoz, amely megnövelt amerikai katonai jelenlétet eredményez, ám messze elmarad Trump régi vágyától, a sziget megszerzésétől. A végleges egyezmény ezt a képet erősíti meg, hiszen az USA ugyan stratégiai pozíciót szerzett Grönlandon, a terület továbbra is Dánia fennhatósága alatt marad.

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