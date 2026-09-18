Donald Trump pénteken a Truth Social felületén jelentette be, hogy az egyezség értelmében az Egyesült Államok korlátlan jogot kap mindazon lépések megtételére Grönlandon, amelyeket a sziget és az USA biztonsága megkövetel.
A megállapodás határozatlan időre szól.
Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében az Egyesült Államok egyetlen ellenfele sem létesíthet katonai bázist, nem tarthat fenn katonai jelenlétet Grönlandon, valamint nem hajthat végre nemzetbiztonsági szempontból érzékeny befektetéseket sem az USA kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.
A bejelentést megelőzően a Reuters exkluzív értesülésként közölte, hogy Washington és Grönland közel áll egy megállapodáshoz, amely megnövelt amerikai katonai jelenlétet eredményez, ám messze elmarad Trump régi vágyától, a sziget megszerzésétől. A végleges egyezmény ezt a képet erősíti meg, hiszen az USA ugyan stratégiai pozíciót szerzett Grönlandon, a terület továbbra is Dánia fennhatósága alatt marad.
Címlapkép forrása: Scott Eisen/Getty Images
Trump bejelentette: rendkívüli védelmi megállapodást kötött Grönlandról
Kiszorítja riválisait az Egyesült Államok.
Megjelent a rendelet a dízeltámogatásról: mutatjuk, kiknek, hogyan és mikor jár a húszezer forint még idén
Van egy fontos kitétel, amit sokan nem gondoltak volna.
Bejelentést tett Magyar Péter a Békemenetről
A kormányfő szerint elmarad az esemény.
Kiderült: titkolja háborús veszteségeit Amerika - Többen haltak meg az iráni háborúban, mint amit a Pentagon elismer
Egyre több a kérdőjel az iráni háború körül.
Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramhálózata
Egy egész ország borult sötétségbe.
Hatalmas győzelmet ünnepelnek az ukránok: azt mondják, szétverték a Rubikon elitegységet
Azt állítják: a rettegett alakulat szinte teljesen megsemmisült.
Újabb tartályhajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban
Eddig úgy néz ki, senkinek nem esett baja.
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Kóstold végig Magyarország legjobb borait! (x)
Szeptember 26-án jön a Winelovers 100 Nagykóstoló
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.