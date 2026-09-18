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Újabb döntést hozott a kormány: még több katonát vethetnek be a bűnözés ellen az európai metropoliszban
Globál

Újabb döntést hozott a kormány: még több katonát vethetnek be a bűnözés ellen az európai metropoliszban

MTI
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A belga szövetségi kormány meghosszabbítja és növeli a katonák jelenlétét a brüsszeli vasút- és metróállomásokon, mintegy ötven katona segíti majd a rendőrség munkáját közös járőrözéssel - jelentette be Theo Francken védelmi miniszter pénteken.

A Városi Pajzs elnevezésű művelet áprilisban kezdődött. A kormány kérésére akkor mintegy 30 katonát vezényeltek ki, hogy támogassák a rendőri tevékenységet a vasút- és metróállomásokon. Az intézkedést azért vezették be, mert a

fővárost egyre inkább sújtotta a kábítószerrel összefüggő erőszak.

Francken szerint az államnak vissza kell szereznie az ellenőrzés egyes kábítószerkereskedelmi "gócpontokon". "Ez itt nem Kabul, Rakka vagy Kandahár" - fogalmazott.

Bernard Quintin belügyminiszter szerint ugyanakkor a bűnügyi adatok javulást mutatnak.

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2026 áprilisa és júliusa között 884 incidenst jegyeztek fel a brüsszeli metró- és vasútállomásokon, 16,8 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában, amikor 1062 esetet regisztráltak. A vonatokon és a vasútállomásokon feljegyzett incidensek száma 2004-ről 1861-re csökkent, ami 7,1 százalékos visszaesést jelent.

A legjelentősebb esetszámbeli csökkenést az erőszakos lopások, a lőfegyver-birtoklás és az illegális tartózkodás területén tapasztaltak. A belügyminiszter szerint az eredmények azt mutatják, hogy a kormány szakpolitikája hozzájárul Brüsszel biztonságának javításához. Felhívta azonban a figyelmet, hogy az erőfeszítéseket továbbra is fenn kell tartani.

Az új protokoll a brüsszeli vasút- és metróállomásokon teljesített szolgálat mellett szélesebb körben is lehetővé teszi a katonák bevonását a rendőrség támogatásába. A katonák egyebek között a nagyvárosi biztonsági terv keretében végrehajtott, nagyszabású rendőrségi műveletekben is közreműködhetnek.

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