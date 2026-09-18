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Újabb tartályhajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban
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Újabb tartályhajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban

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Irán saját bevallása szerint csapást mért egy togói lobogó alatt közlekedő olajszállító tartályhajóra a Hormuzi-szorosban, miután a hajó engedély nélkül próbált áthaladni a stratégiai fontosságú tengeri útvonalon - tudósított az AP News.

Az iráni állami média

az Iszlám Forradalmi Gárda közleményére hivatkozva számolt be a Trend nevű tartályhajó elleni támadásról, amelyet Teherán illegális áthaladási kísérletnek minősített.

A Forradalmi Gárda haditengerészete egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a megsemmisítést kockáztatja minden olyan tengeri jármű, amely engedély nélkül kísérel meg átkelni a szoroson. Irán a február 28-án indult amerikai–izraeli háború óta tartja ellenőrzése alatt a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalát.

Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja (UKMTO) az éjszaka folyamán biztonsági incidensről számolt be az ománi Kaszab városától 16 tengeri mérföldre északkeletre, a szoros túloldalán. A szervezet tájékoztatása alapján a legénység biztonságban van, és környezeti kár sem keletkezett. Egyelőre nem tisztázott, hogy az UKMTO jelentése ugyanarra az eseményre vonatkozik-e, amelyet Irán magára vállalt.

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Az Associated Press hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni az iráni állítást. Az amerikai haditengerészet a megnövekedett iráni fenyegetés miatt jelenleg katonai kíséretet biztosít egyes kereskedelmi hajóknak az Omán partjainál húzódó szorosban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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