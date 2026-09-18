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Valóra válik Trump terve: az Egyesült Államok segítségével épít ki modern légierőt a gazdag olajhatalom
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Valóra válik Trump terve: az Egyesült Államok segítségével épít ki modern légierőt a gazdag olajhatalom

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Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma szeptember 17-én jóváhagyta 48 darab F-35A Lightning II-es lopakodó vadászgép és a hozzájuk tartozó fegyverzetcsomag lehetséges eladását Szaúd-Arábiának 24,3 milliárd dollár értékben. Az ügylet a Szaúdi Királyi Légierő első ötödik generációs vadászgép-kapacitásának megteremtését alapozhatja meg - számolt be az Army Recognition.

A tervezett csomag 48 hagyományos fel- és leszállású F-35A repülőgépet, 49 Pratt & Whitney F135-PW-100 hajtóművet – amelyből 48-at beépítenek, egyet pedig tartalékként szállítanak –, valamint szimulátorokat, elektronikai hadviselési rendszereket, rejtjelező berendezéseket, biztonságos kommunikációs infrastruktúrát és logisztikai támogatást tartalmaz. A megállapodás fővállalkozói a Lockheed Martin Aeronautics és a Pratt & Whitney lennének. A Kongresszusnak a szokásos 30 napos felülvizsgálati időszak áll rendelkezésére az ügylet értékelésére.

A gépenkénti 506,25 millió dolláros összeg jóval meghaladja az F-35A nagyjából 82,5 millió dolláros egységárát,

ugyanis a különbözet a hajtóművek, a szoftverek, a kiképzés, az alkatrészellátás és a teljes támogató infrastruktúra kiépítésének költségeit tartalmazza. Ez utóbbi rendkívül költséges tétel, mivel Szaúd-Arábiának az ötödik generációs vadászgépek üzemeltetéséhez szükséges teljes hátteret a nulláról kell kiépítenie.

A döntés nem előzmény nélküli, hiszen Donald Trump még 2025 novemberében megerősítette, hogy Washington F-35-ösöket kíván eladni Rijádnak, 2026 februárjában pedig a rijádi World Defense Show kiállításon már egy szaúdi felségjelzésű F-35-ös makett is feltűnt. A 48 repülőgép előreláthatólag két század felállítására elegendő, bár a támaszpontok kijelöléséről és a pontos szervezeti struktúráról egyelőre nem közöltek részleteket.

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Regionális szempontból figyelemre méltó az összehasonlítás Izraellel, amely 2026-ban mintegy 50 darab F-35I-vel rendelkezik, de már 75 gépre kötött szerződést, és jóváhagyta egy negyedik század felállítását is, amellyel flottáját 100 darabosra bővítené – a tervezett 50 darab F-15IA mellett.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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