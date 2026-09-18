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Váratlan fordulat: Trump titokban még a háború lezárása előtt megállapodna Oroszországgal
Globál

Váratlan fordulat: Trump titokban még a háború lezárása előtt megállapodna Oroszországgal

Portfolio
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A Trump-kormányzat új megközelítést fontolgat az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Az eddigi álláspontjával szakítva még a tűzszünet megkötése előtt üzleti megállapodásokat kötne Moszkvával, miközben a Kongresszus éppen egy átfogó szankciós törvénycsomagot fogadott el Oroszország ellen - írta a New York Times.

Szeptember 5-én Steve Witkoff és Jared Kushner, Trump elnök békeküldöttei a Kremlben tárgyaltak Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnök magabiztosan jelentette ki, hogy csapatai hónapokon belül elfoglalják az egész Donbász régiót, és Oroszország kész térdre kényszeríteni Ukrajna energiarendszerét a tél beállta előtt. Kushner azonban szembesítette Putyint azzal, hogy pontosan ugyanezt mondta egy évvel ezelőtt is, majd

felvetette, nem lenne-e érdemes elkerülni, hogy egy újabb elvesztegetett év után ismét ugyanitt üljenek.

A Kongresszus e héten 262–159 arányban, kétpárti többséggel fogadta el az Oroszország energiaszektorát célzó szankciós törvényt. A jogszabály akár 100 százalékos vámot tesz lehetővé az orosz olajat és gázt legnagyobb mennyiségben vásárló országokkal szemben, emellett szankciókat vet ki orosz tisztviselőkre, üzletemberekre és pénzintézetekre. A törvényt a júliusban elhunyt Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor kezdeményezte; a helyére lépő nővére, Darline Graham szerint a jogszabály "növeli az elnök tárgyalási erejét".

Trump jelezte, hogy aláírja a törvényt, ám kormányzata eközben más úton is próbálkozik. A tárgyalásokhoz közel álló források szerint

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a Fehér Ház most azt mérlegeli, hogy üzleti megállapodásokat kössön Oroszországgal még a háború lezárása előtt.

Ez éles fordulatot jelent Trump korábbi ígéretéhez képest, miszerint "addig nem lesz üzlet, amíg a háborút nem rendezzük". Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint az előzetes megállapodások meggyőzhetnék a Putyin környezetében lévő Amerika-ellenes héjákat arról, hogy Washington valóban új viszonyt akar kialakítani Moszkvával.

A váltás hátterében az áll, hogy a tárgyalások zátonyra futottak, Ukrajna nem hajlandó kivonulni a Donbász azon részeiről, amelyeket Putyin a béke előfeltételeként követel. Kushner egy kijevi konferencián videókapcsolaton keresztül ismertette a helyzetet, jelezve, hogy az Egyesült Államok "közvetítőként kreatív megoldást" keres. Amikor azt mondta, hogy Putyin is "nagyon elkötelezett" a tárgyalások iránt, a kijevi közönség nevetésben tört ki, két nappal később pedig egy orosz drón csapást mért egy határátkelőnél közlekedő vonatra, amelyen külföldi méltóságok, köztük David Petraeus volt CIA-igazgató utaztak.

Az idei tárgyalások nagyrészt leálltak, miután Witkoff és Kushner az Iránnal folytatott konfliktusra összpontosított. A szeptemberi moszkvai, majd kijevi látogatás az újraindítás szándékát jelezte. Ukrán tisztviselők szerint

októberben háromoldalú – amerikai, ukrán és orosz részvételű – béketárgyalások kezdődhetnek, amelyeken szóba kerülhet egy korlátozott tűzszünet lehetősége,

például a fekete-tengeri hajózás és az energetikai infrastruktúra elleni csapások felfüggesztése.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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