21°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: visszautasította a világ egyik legjobb önjáró lövegét a balti ország, egy másik európai gyártóval egyeztek meg
Globál

Váratlan fordulat: visszautasította a világ egyik legjobb önjáró lövegét a balti ország, egy másik európai gyártóval egyeztek meg

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A lett kormány jóváhagyta a cseh Excalibur Army által gyártott Morana 155 mm-es, gumikerekes önjáró tarackok beszerzését, felülírva ezzel azt a korábbi elhatározást, amely a svéd BAE Systems Bofors Archer tüzérségi rendszerének megvásárlásáról szólt - tudósított a Defense News.

A lett védelmi minisztérium közleménye szerint a döntést az ajánlatok költségei, a szállítási határidők, a hadműveleti képességek és a helyi hadiipar bevonásának lehetőségei alapján hozták meg. Lettország és Svédország 2025 júniusában még szándéknyilatkozatot írt alá 18 darab Archer rendszer beszerzéséről, azonban az Excalibur Armyval folytatott tárgyalások kedvezőbb árat és szállítási feltételeket hoztak. A tárca kiemelte, hogy a megállapodás a helyi védelmi ipar bevonását is előirányozza.

A közvetett tűztámogatási képességek fejlesztését Lettország a 2026-os, rekordméretű védelmi költségvetéséből finanszírozandó kulcsprojektként jelölte meg.

Az ország idén a GDP 4,91 százalékát, vagyis 2,16 milliárd eurót fordít katonai kiadásokra. A tarackbeszerzés pontos értékét nem hozták nyilvánosságra.

A gyártó Excalibur Army a prágai székhelyű Czechoslovak Group (CSG) leányvállalata, amely Európa egyik legnagyobb magántulajdonú lőszergyártója. A Morana lőtávolsága 41,5 kilométer, kezelőszemélyzete háromfős, közúton pedig akár 90 km/h-s sebességre is képes. A jármű 45 lövedékes javadalmazással rendelkezik, teljesen automatizált töltőrendszere pedig lehetővé teszi, hogy a tüzelőállás elfoglalásának első percében akár hat lövést is leadjon.

Még több Globál

Kiderült: titkolja háborús veszteségeit Amerika - Többen haltak meg az iráni háborúban, mint amit a Pentagon elismer

Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramhálózata

Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Brüsszel: eszkalálódik a háború, megemelik az ASPIDES készültségi szintjét

Döntött az amerikai hadsereg: addig tartják hadrendben a legendás bombázókat, amíg meg nem érkezik a szuperfegyver

Megtört a NATO egysége: nyíltan kimondta az egyik vezető, hogy nem háborúzna az oroszokkal

Valóra válik Trump terve: az Egyesült Államok segítségével épít ki modern légierőt a gazdag olajhatalom

A címlapkép illusztráció, a Morana elődje, a csehszlovák Dana önjáró löveg látható rajta. Címlapkép forrása: The Joint Multinational Training Command Public Affairs Office via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility