Váratlan fordulat: visszautasította a világ egyik legjobb önjáró lövegét a balti ország, egy másik európai gyártóval egyeztek meg

A lett védelmi minisztérium közleménye szerint a döntést az ajánlatok költségei, a szállítási határidők, a hadműveleti képességek és a helyi hadiipar bevonásának lehetőségei alapján hozták meg. Lettország és Svédország 2025 júniusában még szándéknyilatkozatot írt alá 18 darab Archer rendszer beszerzéséről, azonban az Excalibur Armyval folytatott tárgyalások kedvezőbb árat és szállítási feltételeket hoztak. A tárca kiemelte, hogy a megállapodás a helyi védelmi ipar bevonását is előirányozza.

A közvetett tűztámogatási képességek fejlesztését Lettország a 2026-os, rekordméretű védelmi költségvetéséből finanszírozandó kulcsprojektként jelölte meg.

Az ország idén a GDP 4,91 százalékát, vagyis 2,16 milliárd eurót fordít katonai kiadásokra. A tarackbeszerzés pontos értékét nem hozták nyilvánosságra.

A gyártó Excalibur Army a prágai székhelyű Czechoslovak Group (CSG) leányvállalata, amely Európa egyik legnagyobb magántulajdonú lőszergyártója. A Morana lőtávolsága 41,5 kilométer, kezelőszemélyzete háromfős, közúton pedig akár 90 km/h-s sebességre is képes. A jármű 45 lövedékes javadalmazással rendelkezik, teljesen automatizált töltőrendszere pedig lehetővé teszi, hogy a tüzelőállás elfoglalásának első percében akár hat lövést is leadjon.

A címlapkép illusztráció, a Morana elődje, a csehszlovák Dana önjáró löveg látható rajta. Címlapkép forrása: The Joint Multinational Training Command Public Affairs Office via Wikimedia Commons