Veszélybe kerülhet a szövetségesek védelme? Drasztikus lépésre készül az Egyesült Államok

A NATO legmagasabb rangú katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich, az amerikai légierő tábornoka pénteken virtuális eligazításon vett részt, amelyen az amerikai csapatok európai állomásoztatásának felülvizsgálatáról tájékoztatta Elbridge Colbyt, a Pentagon védelempolitikai vezetőjét - írja a Reuters.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter még júniusban jelentette be az Európában állomásozó amerikai csapatok átfogó felülvizsgálatát, egyúttal azzal fenyegetőzött, hogy Washington visszatartja a NATO-hozzájárulások egy részét, ha a "potyautas" szövetségesek nem teljesítik a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásaikat. Grynkewich tábornok az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának (EUCOM) vezetőjeként kapcsolódott be a pénteki egyeztetésbe – a NATO szóvivője szerint ez a lépés illeszkedik abba a folyamatba, amelyben Európa egyre nagyobb felelősséget vállal saját védelméért, miközben a szövetség a "NATO 3.0" felé halad.

A Reuters által megtekintett dokumentum szerint a felülvizsgálat legalább négy opciócsomagot kínál majd Hegseth számára, a pénteki eligazítás pedig ezek véglegesítését szolgálta. A védelmi miniszter júniusban, a brüsszeli NATO-központban tartott miniszteri találkozón közölte, hogy a felülvizsgálat akár hat hónapig is eltarthat, és a Kongresszussal folytatott egyeztetéseket is magában foglalja, a törvényhozás ugyanis jogszabályban rögzítette az Európában állomásozó amerikai erők minimális létszámát.

Hegseth akkor nem mondta ki egyértelműen, hogy a felülvizsgálat a jelenleg Európában állomásozó 80 ezer amerikai katona létszámának csökkentéséhez vezethet,

de hangsúlyozta, hogy a fő cél Európa nagyobb szerepvállalása saját biztonságának garantálásában, miközben az amerikai hadsereg képes marad globális kötelezettségeinek teljesítésére.

A védelmi miniszter egyúttal élesen bírálta azokat a szövetségeseket, amelyek az iráni háború idején nem támogatták az Egyesült Államokat, mivel egyes országok megtagadták Washingtontól a bázishasználati és átrepülési jogokat a hadműveletekhez kapcsolódó tevékenységekhez. Hegseth leszögezte, a felülvizsgálat egyik célja éppen az, hogy ezek a jogok a jövőben garantáltak legyenek.

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