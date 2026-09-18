Veszélybe kerülhet a szövetségesek védelme? Drasztikus lépésre készül az Egyesült Államok

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter még júniusban jelentette be az Európában állomásozó amerikai csapatok átfogó felülvizsgálatát, egyúttal azzal fenyegetőzött, hogy Washington visszatartja a NATO-hozzájárulások egy részét, ha a "potyautas" szövetségesek nem teljesítik a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásaikat. Grynkewich tábornok az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának (EUCOM) vezetőjeként kapcsolódott be a pénteki egyeztetésbe – a NATO szóvivője szerint ez a lépés illeszkedik abba a folyamatba, amelyben Európa egyre nagyobb felelősséget vállal saját védelméért, miközben a szövetség a "NATO 3.0" felé halad.
A Reuters által megtekintett dokumentum szerint a felülvizsgálat legalább négy opciócsomagot kínál majd Hegseth számára, a pénteki eligazítás pedig ezek véglegesítését szolgálta. A védelmi miniszter júniusban, a brüsszeli NATO-központban tartott miniszteri találkozón közölte, hogy a felülvizsgálat akár hat hónapig is eltarthat, és a Kongresszussal folytatott egyeztetéseket is magában foglalja, a törvényhozás ugyanis jogszabályban rögzítette az Európában állomásozó amerikai erők minimális létszámát.
Hegseth akkor nem mondta ki egyértelműen, hogy a felülvizsgálat a jelenleg Európában állomásozó 80 ezer amerikai katona létszámának csökkentéséhez vezethet,
de hangsúlyozta, hogy a fő cél Európa nagyobb szerepvállalása saját biztonságának garantálásában, miközben az amerikai hadsereg képes marad globális kötelezettségeinek teljesítésére.
A védelmi miniszter egyúttal élesen bírálta azokat a szövetségeseket, amelyek az iráni háború idején nem támogatták az Egyesült Államokat, mivel egyes országok megtagadták Washingtontól a bázishasználati és átrepülési jogokat a hadműveletekhez kapcsolódó tevékenységekhez. Hegseth leszögezte, a felülvizsgálat egyik célja éppen az, hogy ezek a jogok a jövőben garantáltak legyenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb tartályhajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban
Eddig úgy néz ki, senkinek nem esett baja.
Amerikába megy Kína vezére - Igazi nagyágyúk lesznek ott a fogadáson
Kiszivárgott a névsor.
Megszólalt a befolyásos techguru: azonnal szabályozni kell a mesterséges intelligenciát!
Meglehetősen súlyos a helyzet.
Veszélyben a Patriot egyeduralma? Beszállt az európai nagyágyú az ukránok rakétakoalíciójába
Az amerikai rendszer alternatíváját szeretnék kifejleszteni.
Óriási a riadalom Amerikában: nyoma veszett a legmodernebb vadászgép alkatrészeinek, egy rivális nagyhatalomhoz kerülhettek
A lopakodó technológia egyik érzékeny komponense tűnt el.
Újabb döntést hozott a kormány: még több katonát vethetnek be a bűnözés ellen az európai metropoliszban
Muszáj lépni a drogkereskedők ellen.
Csapdát állítana az Egyesült Államok a keleti szuperhatalom legfélelmetesebb fegyvereinek
Nem félni kell a kínai repülőgép-hordozóktól, hanem elsüllyeszteni őket.
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Kóstold végig Magyarország legjobb borait! (x)
Szeptember 26-án jön a Winelovers 100 Nagykóstoló
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.