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Veszélyben a Patriot egyeduralma? Beszállt az európai nagyágyú az ukránok rakétakoalíciójába
Globál

Veszélyben a Patriot egyeduralma? Beszállt az európai nagyágyú az ukránok rakétakoalíciójába

MTI
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Lengyelország csatlakozott az Ukrajnával és más szövetségesekkel közös ballisztikusrakéta-elhárító koalícióhoz - közölte pénteken Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

"Mától Lengyelország is része ennek a jelentős projektnek. (...) Megállapodtunk az együttműködés formáiról és kereteiről" - mondta a kormányfő az X-en közzétett videóban.

Tusk pénteken részt vett a Kárpát-régió nyolc országát tömörítő új regionális csoportosulás csúcstalálkozóján, amelyet Nyugat-Ukrajnában tartottak, és amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezett.

A lengyel miniszterelnök a csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy Lengyelország új, "jelentős" segélycsomagot készített elő Ukrajna számára, további részleteket azonban nem közölt.

"Ebben nagyon következetes leszek. Senki sem fogja megváltoztatni azt a véleményemet, hogy Lengyelországnak támogatnia kell Ukrajnát az orosz agresszió elleni háborújában. (...) A történelem nem lehet ma megosztó tényező közöttünk Oroszországgal szemben." - hangsúlyozta Tusk.

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