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Zelenszkij bejelentette az új együttműködést: Magyarország is tagja lett a C8-nak
Globál

Zelenszkij bejelentette az új együttműködést: Magyarország is tagja lett a C8-nak

Portfolio
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Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bejelentette a Kárpát-8 (Carpathian 8 – C8) megalakulását – írja az RBK Ukraine.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Ukrajna egy új együttműködési formátumot jelentett be, amely a kelet-közép-európai országokat fogja össze. A fórum – ahogy a neve is jelzi – összesen nyolc ország között hoz létre platformot, elsődleges célja, hogy az együttműködést erősítse gazdasági, biztonsági és energetikai területen.

A C8 első csúcstalálkozóját Ukrajnában fogják megrendezni, Zelenszkij szerint a szomszédos országok régióit hozzák ezzel össze,

A tagja Magyarország és Ukrajna mellett Románia, Szerbia, Szlovákia, Lengyelország, Csehország és az Európai Unió is képviselteti magát.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a párbeszédet szeretnék erősíteni a tagok között, ennek része például, hogy a közös kihívásokra együtt tudjanak megoldást találni.

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Ez egy olyan mozgalom kezdetét jelzi, amelynek még közelebb kell hoznia országainkat egymáshoz, és egy újabb erős keretet kell teremtenie az uniós szintű együttműködéshez – biztonság, energia, a logisztika és a határokon átnyúló gazdasági együttműködés jelentős bővítése, valamint közösségeink jelentős támogatása terén

– hangsúlyozta Zelenszkij.

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