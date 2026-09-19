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Bejelentette a NATO-parancsnok: készen állunk a háborúra, pontos terveink vannak Oroszország ellen
Globál

Bejelentette a NATO-parancsnok: készen állunk a háborúra, pontos terveink vannak Oroszország ellen

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A NATO készen áll az esetleges orosz katonai eszkalációra Európa keleti szárnyán – jelentette ki Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, az észak-atlanti szövetség Katonai Bizottságának elnöke a Politico cikke szerint.

Dragone hangsúlyozta, hogy a szövetség struktúrája, állománya és fegyverzete egyaránt készen áll, miközben folyamatosan növelik a csapatok létszámát és technológiai felkészültségét.

Dragone elmondta, hogy a szombati NATO-ülés után kiemelte, hogy

a szövetségnek mintegy 4000 oldalnyi kidolgozott katonai terve van a keleti szárny védelmére, a kisebb válsághelyzetektől kezdve a legösszetettebb forgatókönyvekig.

A NATO-szövetségesek 2023-ban három regionális védelmi tervet fogadtak el Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójára reagálva.

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Eszkaláció esetén készen állunk. Támadás esetén tudjuk, mit kell tennünk"

– fogalmazott Dragone, hozzátéve, hogy Oroszország felelőtlen magatartása az elmúlt hetekben és hónapokban a szövetségesek eltökéltségét teszi próbára, miközben a bizalom aláásására és az egység gyengítésére irányul.

Ezek a kísérletek nem osztanak meg bennünket – éppen ellenkezőleg, élesítik a képességeinket, és még egységesebbé, elszántabbá tesznek minket"

– zárta gondolatait a NATO Katonai Bizottságának elnöke.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy szerinte Moszkva "a következő hónapokban" drónokat vagy rakétákat juttathat egy frontvonalban lévő NATO-tagállam területére, hogy egy provokált incidenssel tesztelje a szövetség reakcióját. Ezt a figyelmeztetést később Franciaország és Hollandia is megerősítette.

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Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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