Bejelentette a NATO-parancsnok: készen állunk a háborúra, pontos terveink vannak Oroszország ellen

Dragone hangsúlyozta, hogy a szövetség struktúrája, állománya és fegyverzete egyaránt készen áll, miközben folyamatosan növelik a csapatok létszámát és technológiai felkészültségét.
Dragone elmondta, hogy a szombati NATO-ülés után kiemelte, hogy
a szövetségnek mintegy 4000 oldalnyi kidolgozott katonai terve van a keleti szárny védelmére, a kisebb válsághelyzetektől kezdve a legösszetettebb forgatókönyvekig.
A NATO-szövetségesek 2023-ban három regionális védelmi tervet fogadtak el Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójára reagálva.
Eszkaláció esetén készen állunk. Támadás esetén tudjuk, mit kell tennünk"
– fogalmazott Dragone, hozzátéve, hogy Oroszország felelőtlen magatartása az elmúlt hetekben és hónapokban a szövetségesek eltökéltségét teszi próbára, miközben a bizalom aláásására és az egység gyengítésére irányul.
Ezek a kísérletek nem osztanak meg bennünket – éppen ellenkezőleg, élesítik a képességeinket, és még egységesebbé, elszántabbá tesznek minket"
– zárta gondolatait a NATO Katonai Bizottságának elnöke.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy szerinte Moszkva "a következő hónapokban" drónokat vagy rakétákat juttathat egy frontvonalban lévő NATO-tagállam területére, hogy egy provokált incidenssel tesztelje a szövetség reakcióját. Ezt a figyelmeztetést később Franciaország és Hollandia is megerősítette.
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