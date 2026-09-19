Ellenséges drónok lepték el a NATO katonai bázisait - A védelem közben teljesen tétlen

A brit védelmi minisztérium (MoD) létesítményeinél vagy azok közelében a 2026 augusztusáig tartó egyéves időszakban 340, drónokkal kapcsolatos biztonsági incidenst jelentettek

- tudta meg a lap közérdekű adatigénylésből.

Ez jelentős emelkedés a 2025-ös 250-es számhoz képest, amely már önmagában is a kétszerese volt a 2024-ben rögzített 126 esetnek. A tárca nem közölte, kit gyanúsít a fenyegetések mögött, a megkérdezett szakértők szerint azonban Moszkva és Teherán a legvalószínűbb elkövető.

Tobias Ellwood korábbi konzervatív védelmi miniszter szerint a számok azt mutatják, hogy a brit hadsereget célpontnak tekintik, miközben a kormány "alszik". Ellwood hangsúlyozta, hogy egyelőre ezek a drónok passzívak, felderítő jellegűek, ám már csak egyetlen lépés választja el őket attól, hogy fegyvereket szereljenek rájuk. Úgy véli, Oroszország és Irán "százszázalékosan" felelős az incidensek jelentős részéért, mivel aktívan térképezik fel a NATO területén található katonai célpontokat, és "hasznos idiótákat" toboroznak a feladatok végrehajtására.

A védelmi minisztérium azzal magyarázta az incidensek számának növekedését, hogy javult a jelentési fegyelem, fejlődött a drónfelderítő technológia, és nőtt a személyzet tudatossága. Ellwood élesen bírálta ezt az érvelést, mondván, éppen ez a riasztó, mert azt jelenti, hogy a probléma már régóta fennáll, csak eddig nem vettek róla tudomást.

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