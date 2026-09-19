Grönland és Dánia leszögezte: az amerikai megállapodással sem mondanak le a szuverenitásról

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland pénteken bejelentette, hogy megállapodás született az amerikai katonai jelenlét jelentős bővítéséről a sarkvidéki szigeten, az egyezség pontos részletei azonban egyelőre nem nyilvánosak, és a felek eltérően értelmezik annak hatókörét.

Donald Trump a Truth Social felületén úgy jellemezte az egyezményt, mint amely "állandó ellenőrzést" biztosít Washington számára Grönland biztonsága felett, és amellyel az Egyesült Államok "örökre teljes körű felhatalmazást kap a szükséges lépések megtételére" a szigeten. Trump szerint a megállapodás értelmében egyetlen ellenséges hatalom sem létesíthet katonai bázist, illetve nem hajthat végre stratégiilag érzékeny befektetéseket Grönlandon Washington kifejezett, írásbeli jóváhagyása nélkül.

Dánia és Grönland ugyanakkor szombaton egyaránt hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem sértheti Grönland szuverenitását.

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter Facebook-bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy a bizonytalanság időszakát egy olyan kötelező erejű megállapodás váltja fel, amely erősíti az Északi-sarkvidék biztonságát, miközben tiszteletben tartja a Dán Királyság "vörös vonalait". Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szintén elégedettségének adott hangot, kiemelve, hogy az egyezmény elismeri a királyság szuverenitását és területi integritását, valamint a grönlandi nép önrendelkezési jogát.

A megállapodás kulcsfontosságú részletei – köztük az amerikai katonai jelenlét pontos mértéke, valamint az, hogy Koppenhága átad-e bármilyen formális hatáskört Washingtonnak a külpolitika vagy a természeti kincsek terén – egyelőre nem nyilvánosak. Az egyezményt várhatóan a jövő héten, az ENSZ Közgyűlésének margóján írják alá.

Az alku Trump januárban csúcspontra jutó fenyegetéseinek eredménye, amelyekkel a Grönland feletti ellenőrzés megszerzését helyezte kilátásba, komoly diplomáciai válságot okozva a NATO-n belül. A szövetség szóvivője szombaton üdvözölte a megállapodást, amely szerinte "elősegíti a biztonságot, a stabilitást és az együttműködést ebben a létfontosságú régióban". Mikkel Vedby Rasmussen, a Koppenhágai Egyetem politológiaprofesszora szerint ugyanakkor, ha Koppenhága bármilyen formális hatáskört átenged Washingtonnak, Grönlandon felmerülhet a kérdés, hogy "a Dániával fennálló gyarmati viszonyt nem egyszerűen az Egyesült Államokkal kialakított gyarmati viszony váltja-e fel".

Forrás: Reuters

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