27°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Grönland és Dánia leszögezte: az amerikai megállapodással sem mondanak le a szuverenitásról
Globál

Grönland és Dánia leszögezte: az amerikai megállapodással sem mondanak le a szuverenitásról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland pénteken bejelentette, hogy megállapodás született az amerikai katonai jelenlét jelentős bővítéséről a sarkvidéki szigeten, az egyezség pontos részletei azonban egyelőre nem nyilvánosak, és a felek eltérően értelmezik annak hatókörét.

Donald Trump a Truth Social felületén úgy jellemezte az egyezményt, mint amely "állandó ellenőrzést" biztosít Washington számára Grönland biztonsága felett, és amellyel az Egyesült Államok "örökre teljes körű felhatalmazást kap a szükséges lépések megtételére" a szigeten. Trump szerint a megállapodás értelmében egyetlen ellenséges hatalom sem létesíthet katonai bázist, illetve nem hajthat végre stratégiilag érzékeny befektetéseket Grönlandon Washington kifejezett, írásbeli jóváhagyása nélkül.

Dánia és Grönland ugyanakkor szombaton egyaránt hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem sértheti Grönland szuverenitását.

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter Facebook-bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy a bizonytalanság időszakát egy olyan kötelező erejű megállapodás váltja fel, amely erősíti az Északi-sarkvidék biztonságát, miközben tiszteletben tartja a Dán Királyság "vörös vonalait". Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szintén elégedettségének adott hangot, kiemelve, hogy az egyezmény elismeri a királyság szuverenitását és területi integritását, valamint a grönlandi nép önrendelkezési jogát.

A megállapodás kulcsfontosságú részletei – köztük az amerikai katonai jelenlét pontos mértéke, valamint az, hogy Koppenhága átad-e bármilyen formális hatáskört Washingtonnak a külpolitika vagy a természeti kincsek terén – egyelőre nem nyilvánosak. Az egyezményt várhatóan a jövő héten, az ENSZ Közgyűlésének margóján írják alá.

Még több Globál

Kiderült, melyik városban a legjobb élni a világon – Budapestről is ítéletet mondtak

Donald Trump több sajtóorgánumot is kitiltott a Fehér Házból

Oroszország együttműködést ajánlott a német szélsőjobboldali AfD-nek

Az alku Trump januárban csúcspontra jutó fenyegetéseinek eredménye, amelyekkel a Grönland feletti ellenőrzés megszerzését helyezte kilátásba, komoly diplomáciai válságot okozva a NATO-n belül. A szövetség szóvivője szombaton üdvözölte a megállapodást, amely szerinte "elősegíti a biztonságot, a stabilitást és az együttműködést ebben a létfontosságú régióban". Mikkel Vedby Rasmussen, a Koppenhágai Egyetem politológiaprofesszora szerint ugyanakkor, ha Koppenhága bármilyen formális hatáskört átenged Washingtonnak, Grönlandon felmerülhet a kérdés, hogy "a Dániával fennálló gyarmati viszonyt nem egyszerűen az Egyesült Államokkal kialakított gyarmati viszony váltja-e fel".

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Két évtizede nem látott lépésre készül Baka András - Történelmet írhat, ha a Tisza Párt hagyja
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility