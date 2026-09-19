Grönland és Dánia leszögezte: az amerikai megállapodással sem mondanak le a szuverenitásról

Donald Trump a Truth Social felületén úgy jellemezte az egyezményt, mint amely "állandó ellenőrzést" biztosít Washington számára Grönland biztonsága felett, és amellyel az Egyesült Államok "örökre teljes körű felhatalmazást kap a szükséges lépések megtételére" a szigeten. Trump szerint a megállapodás értelmében egyetlen ellenséges hatalom sem létesíthet katonai bázist, illetve nem hajthat végre stratégiilag érzékeny befektetéseket Grönlandon Washington kifejezett, írásbeli jóváhagyása nélkül.
Dánia és Grönland ugyanakkor szombaton egyaránt hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem sértheti Grönland szuverenitását.
Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter Facebook-bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy a bizonytalanság időszakát egy olyan kötelező erejű megállapodás váltja fel, amely erősíti az Északi-sarkvidék biztonságát, miközben tiszteletben tartja a Dán Királyság "vörös vonalait". Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szintén elégedettségének adott hangot, kiemelve, hogy az egyezmény elismeri a királyság szuverenitását és területi integritását, valamint a grönlandi nép önrendelkezési jogát.
A megállapodás kulcsfontosságú részletei – köztük az amerikai katonai jelenlét pontos mértéke, valamint az, hogy Koppenhága átad-e bármilyen formális hatáskört Washingtonnak a külpolitika vagy a természeti kincsek terén – egyelőre nem nyilvánosak. Az egyezményt várhatóan a jövő héten, az ENSZ Közgyűlésének margóján írják alá.
Az alku Trump januárban csúcspontra jutó fenyegetéseinek eredménye, amelyekkel a Grönland feletti ellenőrzés megszerzését helyezte kilátásba, komoly diplomáciai válságot okozva a NATO-n belül. A szövetség szóvivője szombaton üdvözölte a megállapodást, amely szerinte "elősegíti a biztonságot, a stabilitást és az együttműködést ebben a létfontosságú régióban". Mikkel Vedby Rasmussen, a Koppenhágai Egyetem politológiaprofesszora szerint ugyanakkor, ha Koppenhága bármilyen formális hatáskört átenged Washingtonnak, Grönlandon felmerülhet a kérdés, hogy "a Dániával fennálló gyarmati viszonyt nem egyszerűen az Egyesült Államokkal kialakított gyarmati viszony váltja-e fel".
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Megállapodás született Balásy Gyula cégével, kifizetik az alvállalkozókat
Sikerült megegyezni a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel.
Vitézy Dávid új államtitkárt nevezett ki
A közösségi közlekedésért és a vasútért lesz felelős.
Donald Trump több sajtóorgánumot is kitiltott a Fehér Házból
A lépés azonnal éles jogi vitákat váltott ki.
Oroszország együttműködést ajánlott a német szélsőjobboldali AfD-nek
A vasárnapi tartományi választás előtt.
Hol tartanak a hazai cégek az MI-megoldások bevezetése terén? – Ezt mutatják egy megye számai
A többség nem a munkahelyek megszüntetésének eszközeként tekint a technológiára.
Grönland és Dánia leszögezte: az amerikai megállapodással sem mondanak le a szuverenitásról
A felek eltérően értelmezik az egyezség hatókörét.
Tömeg elbocsátások jöhetnek a Porschénál
További 4000 dolgozótól válnának meg.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Kóstold végig Magyarország legjobb borait! (x)
Szeptember 26-án jön a Winelovers 100 Nagykóstoló
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.