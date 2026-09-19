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Illegális drónok bénították meg egy európai ország légterét
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Illegális drónok bénították meg egy európai ország légterét

MTI
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A luxemburgi kormány vizsgálatot indított, mert előző este az ország nemzetközi repülőtere felett drónok észlelése miatt ideiglenesen le kellett állítani a forgalmat - jelentették be szombaton hivatalosan.

A kormány közleménye szerint a légiforgalmat amiatt függesztették fel, hogy Findel település felett - ahol a repülőtér található -

a légtérben azonosítatlan és nem engedélyezett drónokat láttak.

A felfüggesztés ideje alatt - amely szombat hajnali 1 óra 20 perckor ért véget - tizenkilenc járatot irányítottak át más repülőtérre.

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