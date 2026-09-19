Kimondta az európai vezető: sok NATO-tagállam képtelen lenne elhárítani egy orosz támadást

A lett államfő szerint a drónhadviselés technológiája Ukrajnában villámgyorsan fejlődik, miközben a lég-, drón- és rakétavédelmi rendszerek komoly problémákkal küzdenek. Rinkēvičs hangsúlyozta, hogy szerinte

egész Európa, sőt, az egész NATO nehezen tudja tartani a lépést a haditechnika fejlődésével.

A lett elnök rámutatott arra is, hogy számos európai ország már ma is komoly nehézségekkel szembesülne egy esetleges orosz rakétatámadás esetén.

Mint mondta,

ha Oroszország úgy döntene, hogy néhány rakétát lő ki Európára, sok állam számára jelentős kihívás lenne a támadás elhárítása.

Rinkēvičs arra is kitért, hogy kifejezetten Patriot rakétákból is komoly hiány van, ez pedig hatalmas probléma a kontinens védelme számára. Európa ugyanis hiába rendelkezik saját légvédelmi rakétarendszerekkel, az amerikai rendszerek továbbra is a leghatékonyabb lég- és rakétavédelmi eszközök.

A lett elnök ugyanakkor nem számít arra, hogy Oroszország hagyományos katonai inváziót indítana valamelyik NATO-tagállam ellen, viszont felszólított a más jellegű fenyegetésekre – köztük a szabotázsakciókra, a kibertámadásokra, valamint a drón- és rakétaincidensekre – való felkészülésre.

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