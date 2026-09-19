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Kimondta az európai vezető: sok NATO-tagállam képtelen lenne elhárítani egy orosz támadást
Globál

Kimondta az európai vezető: sok NATO-tagállam képtelen lenne elhárítani egy orosz támadást

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Edgars Rinkēvičs lett elnök arra figyelmeztetett, hogy Európa és a NATO légvédelmi rendszerei nagyon hamar elavulttá válhatnak, mivel a szövetség nem tart lépést az Ukrajnában tapasztalt, rohamosan fejlődő drón- és légvédelmi technológiákkal - írta meg az UNN.

A lett államfő szerint a drónhadviselés technológiája Ukrajnában villámgyorsan fejlődik, miközben a lég-, drón- és rakétavédelmi rendszerek komoly problémákkal küzdenek. Rinkēvičs hangsúlyozta, hogy szerinte

egész Európa, sőt, az egész NATO nehezen tudja tartani a lépést a haditechnika fejlődésével.

A lett elnök rámutatott arra is, hogy számos európai ország már ma is komoly nehézségekkel szembesülne egy esetleges orosz rakétatámadás esetén.

Mint mondta,

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ha Oroszország úgy döntene, hogy néhány rakétát lő ki Európára, sok állam számára jelentős kihívás lenne a támadás elhárítása.

Rinkēvičs arra is kitért, hogy kifejezetten Patriot rakétákból is komoly hiány van, ez pedig hatalmas probléma a kontinens védelme számára. Európa ugyanis hiába rendelkezik saját légvédelmi rakétarendszerekkel, az amerikai rendszerek továbbra is a leghatékonyabb lég- és rakétavédelmi eszközök.

A lett elnök ugyanakkor nem számít arra, hogy Oroszország hagyományos katonai inváziót indítana valamelyik NATO-tagállam ellen, viszont felszólított a más jellegű fenyegetésekre – köztük a szabotázsakciókra, a kibertámadásokra, valamint a drón- és rakétaincidensekre – való felkészülésre.

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Címlapkép forrása: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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