Lengyelország katonai akcióba kezdett az oroszok miatt – teljes a légi készültség

Lengyelország fokozza katonai készültségét az orosz fenyegetések és a Nyugat-Ukrajnát érő csapások nyomán. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hibrid drón- és rakétatámadásokat tervez az Ukrajnát támogató országok ellen – számolt be a Reuters.

Lengyelország elővigyázatosságból légi műveleteket indított szombaton saját légterének védelmében, miután Oroszország újabb csapássorozatot mért Ukrajnára – közölte a lengyel hadsereg az X közösségi platformon.

Donald Tusk már a parlament előtt tartott csütörtöki beszédében kifejtette, hogy Oroszország hibrid támadásokra készülhet, szerinte az esetleges csapások állítólagos balesetként érnék a NATO-tagállamokat. A támadások célja az lenne, hogy megbénítsák vagy legalábbis gyengítsék az érintett országok elszántságát a szövetség kollektív védelmi záradékának alkalmazására. A miniszterelnök nem árulta el, mely hírszerző szolgálatoktól származik a figyelmeztetés, a varsói orosz nagykövetség pedig nem reagált a megkeresésekre.

A lengyel kormányfő szerint

az orosz támadások egybeeshetnek egyes európai országok politikai változásaival, amelyek révén egyre nagyobb befolyáshoz jutnak azok az erők, amelyek a béke és a pacifizmus jelszavai mögé bújva valójában Ukrajna teljes kapitulációját követelik.

Tusk ezzel egyértelműen a francia Nemzeti Tömörüléshez és a német AfD-hez (Alternatíva Németországnak) hasonló, Moszkva-barát pártokra utalt.

A figyelmeztetés konkrét eseményekre is utal:

Lengyelország a héten vadászgépeket riasztott, miután Oroszország a lengyel határ közelében, Nyugat-Ukrajnában mért csapásokat.

A rzeszówi és a lublini repülőteret ideiglenesen lezárták, két keleti régióban légiriadót rendeltek el, az iskolákban pedig óvóhelyekre menekítették a diákokat. Vasárnap egy orosz drón mindössze két kilométerre a lengyel határtól csapódott be egy ukrajnai személyvonatba.

Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter közölte, hogy

Lengyelország megerősíti légvédelmét, így fokozzák az F-16-os vadászgépek és helikopterek aktivitását, emellett magasabb készültségbe helyezik a légvédelmi és gyorsreagálású rendszereket.

Ennek részeként indította meg a lengyel hadsereg szombaton a megelőző katonai légiműveleteket indított a légtere védelmében, valamint aktiválta a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek készültségét.

Tusk Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt a rakétavédelmi koalíción belüli együttműködésről. A csoport egy, az amerikai Patriot rendszernél olcsóbb, európai fejlesztésű légvédelmi rendszert épít ki Ukrajnával közösen. Emellett előrelépés történt az állandó amerikai katonai bázis lengyelországi létrehozásában is. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka védelmi miniszterhelyettes megerősítette, hogy a létesítmény az ország nyugati részén kapna helyet. Amerikai tisztségviselők a közelmúltban Poznańban és Powidzban mérték fel a lehetséges helyszíneket.

Forrás: Reuters

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