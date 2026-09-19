Lengyelország katonai akcióba kezdett az oroszok miatt – teljes a légi készültség

Lengyelország elővigyázatosságból légi műveleteket indított szombaton saját légterének védelmében, miután Oroszország újabb csapássorozatot mért Ukrajnára – közölte a lengyel hadsereg az X közösségi platformon.
Donald Tusk már a parlament előtt tartott csütörtöki beszédében kifejtette, hogy Oroszország hibrid támadásokra készülhet, szerinte az esetleges csapások állítólagos balesetként érnék a NATO-tagállamokat. A támadások célja az lenne, hogy megbénítsák vagy legalábbis gyengítsék az érintett országok elszántságát a szövetség kollektív védelmi záradékának alkalmazására. A miniszterelnök nem árulta el, mely hírszerző szolgálatoktól származik a figyelmeztetés, a varsói orosz nagykövetség pedig nem reagált a megkeresésekre.
A lengyel kormányfő szerint
az orosz támadások egybeeshetnek egyes európai országok politikai változásaival, amelyek révén egyre nagyobb befolyáshoz jutnak azok az erők, amelyek a béke és a pacifizmus jelszavai mögé bújva valójában Ukrajna teljes kapitulációját követelik.
Tusk ezzel egyértelműen a francia Nemzeti Tömörüléshez és a német AfD-hez (Alternatíva Németországnak) hasonló, Moszkva-barát pártokra utalt.
A figyelmeztetés konkrét eseményekre is utal:
Lengyelország a héten vadászgépeket riasztott, miután Oroszország a lengyel határ közelében, Nyugat-Ukrajnában mért csapásokat.
A rzeszówi és a lublini repülőteret ideiglenesen lezárták, két keleti régióban légiriadót rendeltek el, az iskolákban pedig óvóhelyekre menekítették a diákokat. Vasárnap egy orosz drón mindössze két kilométerre a lengyel határtól csapódott be egy ukrajnai személyvonatba.
Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter közölte, hogy
Lengyelország megerősíti légvédelmét, így fokozzák az F-16-os vadászgépek és helikopterek aktivitását, emellett magasabb készültségbe helyezik a légvédelmi és gyorsreagálású rendszereket.
Ennek részeként indította meg a lengyel hadsereg szombaton a megelőző katonai légiműveleteket indított a légtere védelmében, valamint aktiválta a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek készültségét.
Tusk Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt a rakétavédelmi koalíción belüli együttműködésről. A csoport egy, az amerikai Patriot rendszernél olcsóbb, európai fejlesztésű légvédelmi rendszert épít ki Ukrajnával közösen. Emellett előrelépés történt az állandó amerikai katonai bázis lengyelországi létrehozásában is. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka védelmi miniszterhelyettes megerősítette, hogy a létesítmény az ország nyugati részén kapna helyet. Amerikai tisztségviselők a közelmúltban Poznańban és Powidzban mérték fel a lehetséges helyszíneket.
Forrás: Reuters
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