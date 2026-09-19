Markáns hidegfront érkezik, viharos széllel indulhat a hét

Hétfőre virradó éjszaka

markáns hidegfront érkezik Magyarországra.

A front mentén helyenként záporok, illetve néhány zivatar is kialakulhat, hétfő napközben erre már nagyobb eséllyel az északkeleti országrészben lehet számítani. Jelentős csapadékot ugyanakkor ez a front sem hoz.

A front mögött nagy területen megerősödik az északnyugatira, északira forduló szél, hétfőn napközben néhol viharos széllökésekre is készülni kell.

A szél hétfő éjszaka is csak kissé csillapodik. Kedden már inkább a Dunántúlon, a Duna–Tisza köze nyugati felén, valamint a Bodrogközben és a Zemplénben várhatók erős széllökések.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio