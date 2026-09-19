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Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát - Vörös riasztás a fővárosban
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Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát - Vörös riasztás a fővárosban

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Szombaton hatalmas füstoszlop emelkedett a magasba Rijád nemzetközi repülőterének közelében, miután robbanások rázták meg a szaúdi fővárost. Az éjszaka folyamán a hatóságok légiriadót rendeltek el – erre nem volt példa azóta, hogy kiújult a fegyveres konfliktus a jemeni húszi lázadókkal - jelentette a Times of Israel.

A Reuters videó- és fotófelvételein jól látható a repülőtér főterminálját és a környező létesítményeket beborító sűrű, fekete füst.

A FlightRadar24 repülőgép-követő oldal a lehető legmagasabb, 5-ös fokozatú fennakadási szintet jelezte a Halid király nemzetközi repülőtéren, ahol több járatot töröltek, a többinél pedig jelentős késések alakultak ki.

A szaúdi kormány egyelőre nem kommentálta az eseményeket.

A légiriadóról szóló figyelmeztetést hajnali három óra előtt kapták meg a rijádi lakosok, ebben a hatóságok arra szólították fel őket, hogy maradjanak otthonaikban, mert

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Az AFP tudósítói két robbanást hallottak, mielőtt a polgári védelmi hivatal mintegy fél órával később feloldotta a riasztást. Órákkal később újabb detonációk rázták meg a várost.

A jemeni húszik júliusban indítottak villámoffenzívát Jemen teljes Vörös-tengeri partvidékéért, megszerezve az ellenőrzést a stratégiai fontosságú Báb el-Mandeb-szoros felett, és tengeri blokádot hirdettek a jemeni kormányerőket támogató Rijád ellen.

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Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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