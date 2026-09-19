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Megvannak a feltételek a háború lezárásához, most Trump válaszára vár egész Irán
Globál

Megvannak a feltételek a háború lezárásához, most Trump válaszára vár egész Irán

Portfolio
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Közvetítőkön keresztül friss békefeltételeket továbbított az Egyesült Államoknak Irán – közölte Mohszen Rezeji, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetője az Al-Dzsazírával.

Az iráni vezető azt mondta: ahhoz, hogy vége legyen a háborúnak,

az Egyesült Államoknak és Izraelnek be kell szüntetnie minden katonai tevékenységet a régióban, fel kell oldani a tengeri blokádot Irán körül és fel kell oldani az iráni vagyonelemek befagyasztását.

Irán a követeléseit továbbította Pakisztánon és Kataron keresztül a Fehér Házba, most Trump elnök reakciójára várnak.

Arra is kitért, hogy Irán kész folytatni a háborút, ha nem sikerül megállapodni Amerikával: korszerűbb légvédelmi rendszereket szereztek, hajó elleni rakétákat építettek és most már pontosan tudják, melyek az Egyesült Államok gyenge pontjai.

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Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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