Megvannak a feltételek a háború lezárásához, most Trump válaszára vár egész Irán

Az iráni vezető azt mondta: ahhoz, hogy vége legyen a háborúnak,

az Egyesült Államoknak és Izraelnek be kell szüntetnie minden katonai tevékenységet a régióban, fel kell oldani a tengeri blokádot Irán körül és fel kell oldani az iráni vagyonelemek befagyasztását.

Irán a követeléseit továbbította Pakisztánon és Kataron keresztül a Fehér Házba, most Trump elnök reakciójára várnak.

Arra is kitért, hogy Irán kész folytatni a háborút, ha nem sikerül megállapodni Amerikával: korszerűbb légvédelmi rendszereket szereztek, hajó elleni rakétákat építettek és most már pontosan tudják, melyek az Egyesült Államok gyenge pontjai.

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