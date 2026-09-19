27°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Oroszország együttműködést ajánlott a német szélsőjobboldali AfD-nek
Globál

Oroszország együttműködést ajánlott a német szélsőjobboldali AfD-nek

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy magas rangú Kreml-illetékes nyíltan gazdasági együttműködést ajánlott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) pártnak a vasárnapi tartományi választás előtt.

A hét végén az északkeleti Mecklenburg-Előpomeránia tartományban új parlamentet választanak a szavazók. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki az AfD és a jelenlegi tartományi miniszterelnök, Manuela Schwesig szociáldemokratái között. Az AfD hónapokig vezetett népszerűségben a közvélemény-kutatások szerint, de az SPD a kampány utolsó szakaszában valamelyest megelőzte.

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szombaton, egy nappal a tartományi választások előtt bejegyzést tett közzé az X közösségi platformon,

amely szerint "Mecklenburg-Előpomeránia ismét virágozni fog, ha az AfD-vel együtt visszatér az Északi Áramlaton a megfizethető és megbízható gáz".

Az orosz politikus hozzátette:

Még több Globál

Kiderült, melyik városban a legjobb élni a világon – Budapestről is ítéletet mondtak

Donald Trump több sajtóorgánumot is kitiltott a Fehér Házból

Grönland és Dánia leszögezte: az amerikai megállapodással sem mondanak le a szuverenitásról

Alacsonyabb energiaszámlák, több munkahely, nagyobb növekedés.

Oroszország korábban jelezte, hogy újra olcsó gázt szállítana Németországnak a balti-tengeri Északi Áramlat vezetéken keresztül, amennyiben feloldják az ellene szóló szankciókat.

Az Oroszországból Németországba irányuló Északi Áramlat 1 és 2 orosz gázvezetékek ellen 2022. szeptember 26-án robbantásos merényletet követtek el a Balti-tenger mélyén. A második vezeték egyik ága továbbra is üzemképes.

Alice Weidelnek, az AfD társelnökének a Mecklenburg-Előpomerániában politikai változásokat sürgető bejegyzésére válaszul az orosz elnök megbízottja azt írta: "Németország soha többé ne kövessen el energetikai és ipari öngyilkosságot!".

Az AfD a Németországba irányuló orosz gázszállítások újraindítását szorgalmazza, azzal érvelve, hogy az olcsóbb orosz energia előnyös lenne a német gazdaságnak. A vasárnapi tartományi választásnak azonban nincs közvetlen hatása az ügyre. Az orosz vezetékes gázra az Európai Unió szankciói vonatkoznak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Két évtizede nem látott lépésre készül Baka András - Történelmet írhat, ha a Tisza Párt hagyja
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility