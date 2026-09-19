Több mint 178 ezren maradtak áram nélkül egy ukrán megyében

Oroszország súlyos támadást hajtott végre az éjszaka a dél-ukrajnai Odessza megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre - közölte a a DTEK energiaszolgáltató vállalat a Telegramon.

A tájékoztatás szerint Odessza város két kerületében és a környező településeken szakadt meg a szolgáltatás.

Reggelre az energetikai szakembereknek már több mint 60 ezer háztartásban sikerült helyreállítaniuk az áramszolgáltatást

- írta a DTEK, hozzátéve, hogy fennakadások lehetnek a létfontosságú infrastruktúra és a villamosközlekedés működésében is.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel két hajóelhárító Cirkon rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légi eszközzel támadta Ukrajnát. A támadások fő irányai Odessza és Kijev megye voltak. A légvédelem semlegesíteni tudott három Banderol típusú, cirkáló lőszerként is emlegetett fegyvert, valamint 138 drónt.

A kijevi városvezetés közölte, hogy a fővárosban egy lelőtt drón roncsai egy családi ház udvarára zuhantak, és kigyulladt egy gazdasági épület.

Timur Tkacsenko, a Kijev megyei állami közigazgatás vezetője arról tájékoztatott, hogy egy nap alatt az orosz támadások a régió négy járásának kilenc polgári létesítményében tettek kárt.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója arról számolt be, hogy az utóbbi egy napban orosz tüzérségi támadásokban életét vesztette egy ember, 13-an pedig megsebesültek.

Olekszandr Prokugyin, Herszon megye kormányzója közölte, hogy az utóbbi napban a déli régióban meghalt két ember, öten pedig megsebesültek, míg a keleti Harkiv megyében - Oleh Szinyehubov kormányzó tájékoztatása szerint - öt civil vesztette életét, és 15 sérült meg orosz támadásokban.

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