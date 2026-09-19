Új szövetséget hozott létre Zelenszkij Magyarországgal együtt, Trump odavágott Putyinnak – háborús híreink szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Nyugat-Ukrajnában nyolc ország részvételével új regionális tömörülést hozott létre a Kárpátok térségében, amely a kereskedelmi és biztonsági együttműködés elmélyítését célozza – számolt be a Reuters.

A csúcstalálkozón Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Magyarország, valamint az Európai Unió képviselői vettek részt.

Az eseményen jelen volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Aleksandar Vučić szerb és Nicușor Dan román elnök is. Zelenszkij tájékoztatása szerint összesen ötven, több mint egymilliárd euró értékű megállapodást kötöttek meg, amelyeknek több mint a fele az energiaszektort, különösen a nap- és szélenergiát érinti.

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírta azt az átfogó oroszellenes szankciós törvényt, amely Oroszország energia- és hadiipara, valamint a büntetőintézkedéseket kijátszó úgynevezett árnyékflottája ellen irányul. A jogszabályt a júliusban elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátorról nevezték el, aki a törvényjavaslat egyik fő kezdeményezője volt. A törvény bírálói szerint a jogszabály – amely Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnereire is büntetővámokat vet ki – más államok,

köztük Magyarország számára is komoly problémát okozhat, mivel olyan felhatalmazást ad az elnöknek a védővámok bevezetésére, amely túlmutathat az elnöki hivatali idején.

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Az amerikai külügyminisztérium pénteken jóváhagyta egy 2,7 milliárd dollár értékű fegyvereladási csomag értékesítését Ukrajna számára, amely légvédelmi fejlesztéseket és a hozzájuk kapcsolódó berendezéseket tartalmazza. A csomag egyebek mellett Sz-300-as rakéták másolatait, GAM-67-es rakétákat, megnövelt hatótávolságú légvédelmi rendszereket, valamint drónelhárító radarokat foglal magában. A beszerzést európai hozzájárulásokból és a Biden-adminisztráció alatt jóváhagyott amerikai katonai finanszírozási alapból fedezik, amelyet az Egyesült Államok a tavaly megkötött amerikai–ukrán ásványkincs-megállapodás keretében létrehozott Ukrajna Újjáépítési Befektetési Alapba történő tőkehozzájárulásként számolna el.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy szándékosan akadályozza a béketárgyalásokat, és megpróbál beavatkozni az orosz parlamenti választásokba.

Putyin diktátornak nevezte Zelenszkijt, amiért az elnöki mandátumának lejárta után nem írt ki új elnökválasztást. Kijev álláspontja szerint a háború miatt bevezetett hadiállapot idején erre jogilag nincs lehetőség. A háromnapos orosz parlamenti választáson egyébként a legtöbb háborúellenes jelölt indulását megakadályozták.

Pénteken este és éjjel orosz csapássorozat érte Ukrajna több városát:

Szumiban egy irányított bombatalálat ért egy lakóházat, aminek következtében két ember meghalt, heten pedig megsebesültek, köztük egy 13 éves kislány is.

Balaklijában további két ember vesztette életét az orosz támadásban.

Eközben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közölte, hogy dróntámadás érte a nyugat-oroszországi kurszki atomerőmű egyik blokkjának hűtőtornyát.

Az orosz Roszatom tájékoztatása szerint a létesítményben nem keletkezett érdemi kár, a reaktor továbbra is százszázalékos kapacitással üzemel, és a sugárzási szintek sem változtak.

Forrás: Reuters

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