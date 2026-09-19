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Ukrán dróneső alatt próbál szavazni az orosz lakosság
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Ukrán dróneső alatt próbál szavazni az orosz lakosság

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Ukrajna összesen 12 oroszországi régió ellen hajtott végre dróncsapást a nap folyamán, reggel 8 órától este 8 óra közt – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Az orosz légvédelem 12 óra alatt összesen 288 ukrán drónt lőtt le,

az elfogási arány sosem 100%.

A határ menti régiók mellett többek közt Moszkvát, Vlagyimirt, Tulát, Nyizsnyij Novgorod régiót is támadták a nap folyamán.

A hétvégén az orosz lakosság parlamenti választásokon vesz részt, a szavazásra jogosultak három napig voksolhatnak, többek közt az interneten is, a választások a megszállt ukrán területekre is kiterjednek. A második napon a részvételi arány a TASZSZ közlése szerint 44,38%.

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