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Add már, uram, az esőt! – Aszályos területek fölé repített szerzetesekkel hozna csapadékot a dél-ázsiai szigetország
Globál

Add már, uram, az esőt! – Aszályos területek fölé repített szerzetesekkel hozna csapadékot a dél-ázsiai szigetország

MTI
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A Srí Lanka-i légierő buddhista szerzeteseket vitt az aszályos területek fölé, hogy imádkozzanak esőért - közölte vasárnap a hadsereg.

A katonai repülőgép személyzete műanyag palackokból szentelt vizet locsolt az aszályos területekre, miközben a három szerzetes imádkozott.

Miközben az országot szárazság sújtja, a repülőgép felszáll az együttérzés szimbolikus kifejezéseként

- kommentálta a műveletet a légierő a közösségi médiában.

A helyi meteorológiai szolgálat szerint a dél-ázsiai szigetországot az El Niño időjárási jelenség miatt még a következő hónapokban is súlyos szárazság fenyegeti, amelyet várhatóan

özönvízszerű esők követnek majd, aztán pedig ismét egy aszályos időszak jön.

Jelenleg az aszály miatt lezárták az ország legnagyobb természetvédelmi területének egyes részeit, a víztározó tavak pedig csak körülbelül félig teltek.

Az El Niño nevű, természetes eredetű éghajlati jelenség során a Csendes-óceán felszíne felmelegszik, ami világszerte hatással van a szélre, a légnyomásra és a csapadékra. Ennek következtében nő a szélsőséges időjárási jelenségek gyakorisága. Az ember által okozott éghajlatváltozás felerősítheti az El Niño hatásait.

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