Baleset miatt lezárták az egyik legforgalmasabb magyar autópályát, óriási a torlódás

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt írta,
egy személygépjármű a szalagkorlátnak ütközött és felborult az autópálya 44-es kilométerénél, Velence térségében.
A balesetnek sérültje is van, erről részleteket egyelőre nem közöltek.
Az autópálya Balaton felé vezető oldalát egy időre teljesen lezárták, a forgalmat Kápolnásnyéknél leterelték a sztrádáról.
Az Útinform tájékoztatása szerint mostanra mindkét sávon megindult a forgalom,
a torlódás azonban még 4 kilométeres.
Címlapkép forrása: NIF Zrt.
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