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Baleset miatt lezárták az egyik legforgalmasabb magyar autópályát, óriási a torlódás
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Baleset miatt lezárták az egyik legforgalmasabb magyar autópályát, óriási a torlódás

MTI
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Baleset miatt több kilométeres a torlódás az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán vasárnap délután Velencénél.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt írta,

egy személygépjármű a szalagkorlátnak ütközött és felborult az autópálya 44-es kilométerénél, Velence térségében.

A balesetnek sérültje is van, erről részleteket egyelőre nem közöltek.

Az autópálya Balaton felé vezető oldalát egy időre teljesen lezárták, a forgalmat Kápolnásnyéknél leterelték a sztrádáról.

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Az Útinform tájékoztatása szerint mostanra mindkét sávon megindult a forgalom,

a torlódás azonban még 4 kilométeres.

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Címlapkép forrása: NIF Zrt.

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