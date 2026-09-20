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Dacos üzenetet kapott Donald Trump – Mikor érhet véget a háború?
Globál

Dacos üzenetet kapott Donald Trump – Mikor érhet véget a háború?

MTI
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Irán nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost mindaddig, amíg feltételei nem teljesülnek, és az Egyesült Államok nem teljesíti vállalásait - jelentette ki vasárnap Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnök a félhivatalos Farsz helyi hírügynökség szerint.

Iránnak egyszerre kell harcolnia és tárgyalnia

- mondta Gálibáf, hozzátéve, hogy Teherán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, diplomáciai eszközöket pedig a harctéri eredmények megszilárdítására, amikor eljön annak az ideje. Ha ez nem történik meg, akkor nem lesz visszatérés a tárgyalások korábbi állapotához - fejtette ki a parlamenti elnök, hozzátéve, hogy Irán álláspontja egyértelmű és nem alku tárgya.

Szombaton Mohszen Rezái, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára jelezte, hogy

Irán kész a két ország között júniusban megkötött keretmegállapodás alapján lezárni a háborút az Egyesült Államokkal.

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Rezái az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak adott interjúban hét feltételt szabott ehhez. Egyebek közt Teherán azt követeli, hogy

  • befagyasztott vagyontárgyait az Egyesült Államok oldja fel,
  • minden fronton állítsa le háborúját,
  • és oldja fel meg az iráni kikötők és hajók blokádját.
  • Irán vezetése azt is követeli, hogy Washington tartózkodjon az ország belügyeibe való beavatkozástól.

Ezek a szempontok összhangban vannak a júniusi megállapodással, amellyel a cél a végleges megállapodás előkészítése volt.

Rezái kijelentette: az Egyesült Államoknak kivétel nélkül az összes feltételt teljesítenie kell a további tárgyalások előtt. Ezeken a tárgyalásokon várhatóan Irán nukleáris programjának jövőjéről is szó lesz - tette hozzá.

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