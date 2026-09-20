Dacos üzenetet kapott Donald Trump – Mikor érhet véget a háború?

Irán nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost mindaddig, amíg feltételei nem teljesülnek, és az Egyesült Államok nem teljesíti vállalásait - jelentette ki vasárnap Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnök a félhivatalos Farsz helyi hírügynökség szerint.

Iránnak egyszerre kell harcolnia és tárgyalnia

- mondta Gálibáf, hozzátéve, hogy Teherán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, diplomáciai eszközöket pedig a harctéri eredmények megszilárdítására, amikor eljön annak az ideje. Ha ez nem történik meg, akkor nem lesz visszatérés a tárgyalások korábbi állapotához - fejtette ki a parlamenti elnök, hozzátéve, hogy Irán álláspontja egyértelmű és nem alku tárgya.

Szombaton Mohszen Rezái, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára jelezte, hogy

Irán kész a két ország között júniusban megkötött keretmegállapodás alapján lezárni a háborút az Egyesült Államokkal.

Rezái az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak adott interjúban hét feltételt szabott ehhez. Egyebek közt Teherán azt követeli, hogy

befagyasztott vagyontárgyait az Egyesült Államok oldja fel,

minden fronton állítsa le háborúját,

és oldja fel meg az iráni kikötők és hajók blokádját.

Irán vezetése azt is követeli, hogy Washington tartózkodjon az ország belügyeibe való beavatkozástól.

Ezek a szempontok összhangban vannak a júniusi megállapodással, amellyel a cél a végleges megállapodás előkészítése volt.

Rezái kijelentette: az Egyesült Államoknak kivétel nélkül az összes feltételt teljesítenie kell a további tárgyalások előtt. Ezeken a tárgyalásokon várhatóan Irán nukleáris programjának jövőjéről is szó lesz - tette hozzá.

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